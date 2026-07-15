Con el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX a la vuelta de la esquina, Tigres recibió una noticia nada alentadora tras confirmarse la sanción impuesta a uno de sus máximos referentes, el guardameta argentino Nahuel Guzmán.

A través de un comunicado oficial, la Concacaf dio a conocer un severo castigo para el arquero felino, quien fue suspendido por siete partidos debido a su participación en los incidentes ocurridos durante el enfrentamiento ante Toluca en la Concacaf Champions Cup 2026.

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De acuerdo con el organismo, la sanción deberá cumplirse en los próximos encuentros que Tigres dispute en competiciones organizadas por la Concacaf, por lo que Guzmán no podrá estar disponible durante los siguientes siete partidos internacionales del club regiomontano.

"Después de una revisión exhaustiva de los informes oficiales del partido y de toda la evidencia disponible, el Comité ha suspendido al guardameta de Tigres UANL, Nahuel Guzmán, por siete partidos por utilizar lenguaje abusivo contra los oficiales del partido y por su participación en el altercado colectivo ocurrido al término del encuentro, antes del inicio de la ceremonia de premiación", compartieron.

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Además de Guzmán, la Concacaf informó que otros jugadores involucrados en los incidentes también recibieron sanciones disciplinarias. Entre ellos destacan el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, y el defensor de Toluca, Antonio Briseño, quienes fueron castigados con tres partidos de suspensión cada uno.