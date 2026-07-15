Cuenca, Ecuador. - La presidenta municipal de Mérida, Yucatán, Cecilia Patrón Laviada (PAN) fortalece alianzas para impulsar el desarrollo urbano sostenible en beneficio de las familias de la llamada Ciudad Blanca.

El intercambio con gobiernos iberoamericanos potenciará políticas públicas para un mayor ordenamiento de la ciudad (Mérida) consideró.

Además, en su participación en el XXVIII Congreso de CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) escuchó los diversos planteamientos para que el desarrollo urbano se realice con armonía.

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En esta reunión se analizará el "Financiamiento para el Desarrollo Urbano Sostenible", un espacio que reúne a ciudades iberoamericanas para intercambiar experiencias y fortalecer la planificación urbana.

“Seguimos representando a Mérida en espacios internacionales, construyendo alianzas y compartiendo la visión de una ciudad más ordenada, sostenible y con mejores oportunidades para todas y todos”, aseveró Patrón Laviada.

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En el primer día de intercambio estratégico dio inicio con la inauguración, a cargo de Marisol Peñaloza, alcaldesa subrogante de Cuenca; Ulpiano Suarez, intendente de Mendoza y presidente de CIDEU, y Bárbara Pons, secretaria general de CIDEU.

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Los representantes municipales e instituciones invitadas participaron además en la sesión del Consejo Rector, donde se presentaron las ciudades candidatas a integrar los puestos directivos del organismo.

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En esta integración participan ciudades de Argentina, Colombia, España, Puerto Rico y México, entre ellas Mérida, fortaleciendo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos locales.

En ese sentido Patrón Laviada reitero que como parte de este acercamiento estará participando en los próximos días en distintos foros sobre liderazgo municipal, ante el reto de financiar el desarrollo urbano sostenible y realizará recorridos guiados por proyectos específicos de la ciudad de Cuenca, organizados en ámbitos de actuación movilidad, gestión de residuos y saneamiento, entre otros.

dmrr