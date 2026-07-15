A petición de la marca Adidas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un operativo conjunto con Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para asegurar 28 mil 800 piezas de prendas deportivas apócrifas.

El Instituto estimó que el valor del calzado, playeras, gorras y demás ropa deportiva supera los 2 millones 880 mil pesos.

A unos días de que concluya el Mundial de Fútbol FIFA 2026, se llevó a cabo este operativo, a solicitud de Adidas AG y Adidas Internacional Marketing por la posible infracción a los derechos de marca.

Lee también IMPI se convierte en autoridad internacional de patentes; México fortalece la protección de innovaciones

La vestimenta y artículos deportivos llegaron a territorio nacional por la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, este miércoles 15 de julio de 2026, dijo el Instituto en un comunicado.

Esta acción se realizó en contra de la empresa de origen asiático Janjo Shipping por la posible invasión a derechos de marca.

[Publicidad]

El aseguramiento se hizo contra las mercancías que pudieran vulnerar los derechos conferidos por diversos registros marcarios, en este caso de la marca de Adidas y diversos registros de esa misma empresa.

“Como resultado de esta acción, personal del IMPI en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguraron 96 bultos que contienen un total de 28 mil 800 piezas, con un valor estimado de 2 millones 880 mil, las cuales permanecerán bajo resguardo en tanto se determina su situación jurídica”, expuso.

Lee también IMPI identifica siete mercados de piratería en la CDMX; Tepito y Plaza Meave encabezan la lista

[Publicidad]

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, dijo que esta acción forma parte de la estrategia “Operación Limpieza” que inició en este sexenio y que encabezan la Secretaría de Economía y el IMPI para proteger los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, se busca “prevenir la introducción, distribución y comercialización de productos que presuntamente infringen marcas registradas y afectan a la economía nacional”.

El IMPI dijo que tiene total compromiso de colaborar con los titulares de derechos de propiedad intelectual y autoridades competentes para fortalecer la el respeto a la propiedad industrial, así como contribuir a la legalidad en el comercio y proteger a consumidores y empresas frente a prácticas ilícitas.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa