El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene ubicados, en la Ciudad de México, un grupo de siete mercados notorios de venta de piratería.

De acuerdo con el Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: Identificación e impacto en las entidades federativas, elaborado por el IMPI, los mercados son Plaza Comercial Meave, Plaza de la Tecnología, Plaza Teresa, Tepito Varios, Tepito Fierros Viejos, Tepito Ropa y Telas “Granaditas” y Tepito Zona. Entre los mercados previamente identificados no fueron reportados por las entidades diversos espacios, en el caso de la Ciudad de México no se reportó la Central de Abastos y el Bazar Pericoapa, se afirma en el documento.

La Ciudad de México es la séptima entidad con más mercados notorios de piratería a nivel nacional, indica el estudio.

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Además, la alcaldía Cuauhtémoc es el cuarto municipio a nivel nacional con más mercados notorios identificados, con siete.

El informe señala que “la identificación de estos mercados significa que puede haber piratería, pero no, que esta sea su vocación principal, ni que toda la mercancía, ni todos los proveedores caigan en esta práctica”.

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Además, detalla, que el giro comercial más común de productos piratas es el de la ropa y accesorios, seguido por las bolsas, los cosméticos, los alimentos, el calzado y la electrónica.

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Venta libre de piratería

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, en los mercados identificados en el estudio se constató que la venta de productos pirata se realiza sin restricción.

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En la Plaza de la Computación se observó la venta de consolas de videojuegos, bocinas y productos de computación de origen apócrifo. Las consolas con miles de juegos precargados tienen un precio que va de los 350 a los mil 500 pesos y son vendidas principalmente en locales de productos provenientes de China. También se registró oferta de artículos de telefonía celular, algunos que buscan imitar la apariencia y logotipos de marcas y modelos de renombre.

En el caso de Plaza Meave se observaron cientos de productos de audio, como autoestéreos, así como variedad de mercancías de videojuegos.

Los tableros con miles de videojuegos precargados oscilaban entre los mil 200 pesos.

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También se ofrecen productos conmemorativos sobre la Copa Mundial de Fútbol 2026, como lo son camisetas y balones.

“Es el Trionda, ese te vale 500 pesos, pero en otras tiendas está en más de mil pesos”, dijo un vendedor de Meave.

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También hay oferta de calzado, como tenis y zapatillas para jugar fútbol. Un vendedor respondió que son productos originales pero el precio es menor por el distribuidor. “Los tengo en ese precio porque los compramos por mayoreo en importación, pero es el mismo que compras en la tienda”.

A unos pasos, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en Plaza Teresa se registró una gran oferta de productos de telefonía celular.

Al igual que en la Plaza de la Computación había teléfonos celulares que imitaban modelos de otras marcas.

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Mientras que en la zona de Tepito la mayoría de la mercancía apócrifa observada es la ropa, como uniformes deportivos, playeras, jeans y calzado deportivo.

En el mercado de Granaditas los tenis y zapatos estaban a un precio menor que en tiendas oficiales.

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“El Samba te sale en 650, si te llevas más de dos pares te puedo mejorar el precio ¿Qué número buscas?”, dijo el vendedor de uno de los locales de calzado.

Sobre el Eje 1 Norte, entre calles como Tenochtitlán y Jesús Carranza también se registró la venta de equipo de electrónica como pantallas y reproductores de audio, así como perfumes.

En Tepito se observó una alta oferta de mercancía de la Selección Nacional Mexicana de Fútbol.

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Cifras de decomisos

En el estudio del IMPI, también se destacan las intervenciones contra la mercancía apócrifa mediante la realización del Operativo Limpieza en la CDMX: el 28 de noviembre de 2024 se recuperaron 262 mil 590 piezas, con un valor de más de 56 millones de pesos; el 7 de mayo de 2025 se recuperaron 8 mil 704 objetos cuyo costo asciende a más de 647 mil pesos.

El 15 de julio de 2025 se aseguraron 11 mil 207 piezas de piratería con un valor de más de 709 mil pesos; el 20 de agosto de 2025 se decomisaron 7 mil 521 piezas valuadas en más de 656 mil pesos.

Para el 16 de octubre, se aseguraron 8 mil 484 piezas con valor de superior a los 29 millones y el día 27, se decomisaron 17 mil piezas cuyo costo es de más de 3 mdp.

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