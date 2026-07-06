Tlalnepantla, Méx. - Juez de Control suspendió el inicio de la audiencia intermedia en el caso de los imputados por la desaparición de la joven Kimberly Moya, de 16 años, debido a que un Juez de Alzada aún no resuelve los recursos de impugnación.

La audiencia iba a celebrarse en la Sala de Audiencias 5 de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia de Tlalnepantla, este pasado lunes.

El recurso interpuesto fue la apelación contra la vinculación a proceso de los detenidos, explicó Jairo Ocampo, asesor jurídico de la víctima y de la familia de Kimberly.

"La audiencia intermedia tiene como finalidad depurar el procedimiento y admitir o desechar pruebas, sin embargo, como hay recursos pendientes interpuestos por la defensa (de los imputados) se solicitó una suspensión hasta que la apelación se resuelva. Esperamos que la apelación confirme la vinculación a proceso, ellos obviamente esperan lo contrario, pero la idea es que una vez que se determine la apelación podamos continuar con la etapa intermedia", comentó.

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Con esa resolución, el Tribunal determinará si los imputados continúan sujetos al proceso penal, como resolvió inicialmente el juez, o si modifica esa decisión, como pretende la defensa.

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Una vez que exista ese fallo, el juzgado podrá reprogramar la audiencia intermedia y continuar con el procedimiento.

Caso Kimberly Moya queda en pausa por suspensión de audiencia; defensa impugnó la vinculación a proceso. Foto: Especial.

El 2 de octubre del 2025 fue cuando se reportó la desaparición Kimberly Moya González, de 16 años de edad, tras acudir a un cibercafé por unas copias.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de regreso a su casa, Kimberly caminó por la calle Filomeno Mata, continuó por Diagonal Minas y pasó por Prolongación Flores, donde presuntamente fue sustraída.

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Por este hecho, las autoridades de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N” de 36 años.

Según las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, Kimberly “N” fue supuestamente sustraída por Gabriel Rafael “N”. Posteriormente, la subió a un vehículo de la marca Volkswagen color gris, conocido como vocho, el cual, presumiblemente, era manejado por Paulo Alberto “N”.

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Al respecto, Edgardo Eloy Lares Sotelo, abogado defensor de Gabriel Rafael indicó que “hay vicios dentro de los datos y los testimonios”, que presentó la Fiscalía para la imputación del delito.

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Señaló que además de la apelación, “todavía tenemos derechos a otras instancias, entre ellos un juicio de garantía”.

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Lares Sotelo enfatizó que Gabriel Rafael está “victimizado, como la otra otra parte. No podemos agregar algo más que está en manos de una autoridad que esperemos sea parcial”, dijo.

Caso Kimberly Moya queda en pausa por suspensión de audiencia; defensa impugnó la vinculación a proceso. Foto: Especial.

En la audiencia, Paulo Alberto solicitó la palabra ante el juez e hizo hincapié en que se había pedido la aplicación del Protocolo de Estambul por presuntas torturas, lesiones y afectaciones.

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El juez respondió que el dictamen ya obra en el expediente y que será entregado a su defensa.

Al respecto, el abogado defensor de Paulo Alberto, Ricardo Reyes Antúnez, afirmó que los exámenes médicos realizados apuntan a posibles actos de tortura durante su detención.

“Se presentaron los exámenes correspondientes, todo indica que Paulo fue torturado; al momento de acreditar la presunta culpabilidad lo golpearon y lo lastimaron en sus partes nobles. La Fiscalía está haciendo mal el trabajo y busca líneas de investigación que no tiene”, apuntó.

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dmrr