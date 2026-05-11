Tlalnepantla, Mé.- A siete meses de la detención de Paulo Alberto “N”, acusado de desaparición de personas cometido por particulares por el caso de Kimberly Moya, de 16 años, familiares y su defensa denunciaron presuntas amenazas, tortura y violaciones al debido proceso durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Desde las inmediaciones de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias, en Tlalnepantla, familiares y la defensa de Paulo Alberto “N” ofrecieron una entrevista a EL UNIVERSAL, luego de que no se llevó a cabo la audiencia prevista tras el cierre de la investigación complementaria.

“Hoy concluye la investigación complementaria, en la anterior audiencia del 20 de abril informaron que este día concluiría el cierre de la investigación complementaria, acudimos y no está programada audiencia”, informó Ricardo Reyes Antúnez, abogado defensor de Paulo Alberto “N”.

Defensa de Paulo Alberto “N” promueve Protocolo de Estambul; denuncian presunta tortura en caso Kimberly Moya. Foto: Gisela González Granados.

Reyes Antúnez dio a conocer que se promovió el Protocolo de Estambul por las torturas, lesiones y afectaciones de las que su cliente ha sido objeto.

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“Presentamos el protocolo de Estambul por estas afectaciones que tiene mi cliente, se lo hicimos saber a la Fiscalía y se abrió una carpeta por tortura”, declaró.

El litigante afirmó que Paulo Alberto fue golpeado para obligarlo a rendir una declaración.

Añadió que “las agresiones fueron cometidas por agentes de investigación de la Fiscalía”, quienes entraron en diversas ocasiones al Penal de Barrientos, una vez que Paulo fue detenido.

El abogado aseguró que existen inconsistencias en torno al vehículo relacionado con las investigaciones de la desaparición.

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Asimismo, comentó que no existe la supuesta amistad entre Paulo Alberto “N” y Gabriel Rafael “N”, la otra persona detenida.

Defensa de Paulo Alberto “N” promueve Protocolo de Estambul; denuncian presunta tortura en caso Kimberly Moya. Foto: Especial.

“Nunca se habían visto, no hay esta amistad que refiere la Fiscalía. Podrán haber vivido en una zona cercana de los hechos, pero no se conocieron jamás”, indicó el abogado defensor.

Reyes Antúnez denunció que fue hasta hace un mes cuando tuvieron acceso completo al expediente.

La defensa solicitará que Paulo Alberto continúe el proceso en libertad, “ante la falta de pruebas”.

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“Paulo no tiene referencia ni de tiempo, modo y lugar en la escena”, indicó su abogado defensor.

Hermana de Paulo Alberto denuncia detención ilegal

“Si no firmas esto le vamos a hacer daño a tu mamá”, fue la amenaza que recibió Paulo Alberto “N” tras ser detenido por presuntamente estar involucrado en la desaparición de la adolescente Kimberly Moya González, informó su hermana Alma Delia.

La hermana de Paulo declaró que “la detención fue ilegal. Su automóvil estaba en el taller y le hablaron para que fuera por el vehículo. Él tiene dos trabajos de homeoffice, siempre sabíamos dónde estaba y qué hacía, además de que siempre estaba en comunicación con su entonces pareja, salió de la casa y cuando no regresó lo comenzamos a buscar”.

Defensa de Paulo Alberto “N” promueve Protocolo de Estambul; denuncian presunta tortura en caso Kimberly Moya. Foto: Gisela González Granados.

Fue el 8 de octubre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, cuando Paulo Alberto “N” fue detenido en Naucalpan por agentes de la Fiscalía estatal; sin embargo, sus familiares señalaron que la detención se encuentra registrada oficialmente hasta el 9 de octubre, alrededor de las 07:00 horas.

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Debido a la desaparición de Paulo Alberto “N”, su expareja interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) una queja por desaparición forzada.

El 10 de octubre, autoridades de la Codhem le confirmaron que Paulo estaba detenido en Toluca.

Actualmente, familiares y amigos de Paulo Alberto “N” recaban firmas para respaldar la exigencia de su libertad y su inocencia.

El 2 de octubre del 2025 fue cuando se reportó la desaparición Kimberly Moya González, de 16 años de edad, tras acudir a un cibercafé por unas copias.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, de regreso a su casa caminó por la calle Filomeno Mata, continuó por Diagonal Minas y pasó por Prolongación Flores, donde presuntamente fue sustraída por Gabriel Rafael “N”.

Posteriormente, la subió a un vehículo de la marca Volkswagen color gris, conocido como bocho, el cual, presumiblemente, era manejado por Paulo Alberto “N”.

Por este hecho, Gabriel Rafael “N” de 57 años de edad y Paulo Alberto “N” de 36, se encuentran vinculados a proceso penal por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares.

A siete meses de la desaparición de Kimberly, aún no se sabe sobre su paradero.

dmrr