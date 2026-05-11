Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y dos hombres en posesión de armas de fuego y aparente droga en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

La detención ocurrió en la colonia Santa Catarina, donde policías realizaban patrullajes de vigilancia y observaron a una mujer intercambiando bolsitas similares a las utilizadas para la venta de droga por dinero en efectivo.

Lee también Detienen a 30 por reventa en concierto de BTS; SSC asegura boletos falsos y robos de celulares

Al notar la presencia policial, los tres sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados metros adelante.

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron dos armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos útiles, bolsas con aparente marihuana, envoltorios con posible cocaína, una bolsa con sustancia similar al crystal, dos básculas grameras, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos, una mujer de 51 años y dos hombres de 49 y 57, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

dmrr