La alcaldía Tlalpan informó que ‘Parquelandia: Diversión y Alegría” reunió a más de 8 mil personas en el Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada, que se convirtió en un espacio de convivencia familiar y actividades para niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, encabezada por la alcaldesa Gabriela Osorio, las familias participaron en actividades recreativas, deportivas, culturales y comunitarias.

El evento reunió más de 80 actividades y más de 30 inflables y atracciones funcionando de manera simultánea durante más de seis horas de actividades ininterrumpidas, consolidándose como una de las celebraciones dirigidas a las infancias con mayor asistencia en el sur de la Ciudad de México.

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Las y los asistentes participaron en rifas masivas de bicicletas, scooters, consolas Xbox y PlayStation, además de disfrutar espectáculos infantiles con distintos elencos artísticos, shows de payasos, zanqueros, malabares y dinámicas recreativas desarrolladas a lo largo de toda la jornada.

Asimismo, familias tlalpenses recibieron alimentos y amenidades gratuitas como algodones de azúcar, palomitas, agua y manzanas caramelizadas.

Al respecto, la alcaldesa señaló que las niñas y los niños deben estar al centro de la vida pública de Tlalpan y afirmó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para impulsar espacios seguros, dignos y de convivencia familiar para las infancias.

‘Parquelandia’ fue impulsado por la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva de la alcaldía.

dmrr