Los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, fueron localizados sin vida la mañana de este lunes en la alcaldía Milpa Alta, según reportes policiales.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, donde autoridades encontraron a las víctimas tendidas sobre la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, las tres personas presentaban heridas por disparo de arma de fuego en la cabeza y tenían las manos atadas con cinta color café. Hasta el momento permanecen en calidad de no identificadas.

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Al respecto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento del hallazgo de las tres personas sin vida, dos hombres y una mujer, con manchas hemáticas en la cabeza, halladas a la orilla de la carretera federal Xochimilco - Oaxtepec.

Indicó que los oficiales acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realizan las primeras indagatorias para la identificación de los probables responsables.

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