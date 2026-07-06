[Publicidad]
París. Un total de mil 24 personas fueron detenidas en una operación policial coordinada por Interpol con la participación de 59 países de cuatro continentes, que permitió además identificar a 2 mil 70 víctimas.
La agencia policial internacional explicó este lunes en un comunicado que esta operación, bautizada como Global Chain, se desarrolló entre el 8 y el 12 de junio pasado y estuvo centrada en las redes de tráfico de personas implicadas en la explotación sexual, trabajo forzado, la mendicidad forzada y otras formas de criminalidad.
Del total de los arrestados, 334 lo fueron por cargos vinculados con el tráfico de personas y 690 por delitos asociados.
Lee también Trump se burla de Meloni y pide "orden de alejamiento"; se encontrarán en cumbre de la OTAN
Las víctimas identificadas procedían de 45 países, pero mayoritariamente de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal.
Para llevarla a cabo y facilitar esa coordinación, se utilizaron dos centros de mando en Río de Janeiro, en Brasil, y en Skopje, la capital de Macedonia del Norte.
[Publicidad]
En Brasil, la Policía Federal desmanteló una estructura que llevaba víctimas a Camboya, donde eran obligadas a participar en estafas por internet. Pudieron ser identificadas 406 víctimas, de las cuales 83 de nacionalidad brasileña y 323 extranjeros.
En Argentina, la Policía Federal llevó a cabo dos redadas en las que fueron rescatadas dos niñas bolivianas que estaban siendo explotadas en una tienda de comestibles y los traficantes fueron detenidos. Las investigaciones pusieron en evidencia una red de explotación más amplia.
Las autoridades belgas desmantelaron una red que captaba a chicas menores de edad a través de las redes sociales, las mantenían cautivas y les obligaban a prostituirse en Bélgica y en Francia.
[Publicidad]
Lee también Cuba sufre nueva caída del sistema eléctrico nacional; es el tercero en el año
En conjunto, en esta operación alrededor de un 10% de las víctimas eran menores procedentes del continente americano y fueron sometidas a explotación sexual.
El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, señaló que "la trata de personas sigue siendo una de las formas más lucrativas y extendidas de delincuencia organizada en todo el mundo, ya que genera cientos de miles de millones en ingresos ilícitos cada año y causa un daño grave y duradero a las víctimas".
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Rubén Albarrán lamenta que mexicanos se vuelquen por el Mundial de fútbol: "me da mucha tristeza la fanaticada"
Universal Deportes
Zlatan Ibrahimovic reconoce a México tras quedar fuera: "No se pueden ir con lágrimas"
Universal Deportes
Emilio Azcárraga conmueve con mensaje tras la despedida mundialista del Estadio Azteca
Universal Deportes
Selección Mexicana: ¿Cuáles son las razones por las que el Tri perdió con Inglaterra y se despidió del Mundial 2026?
Deportes
“Te creíste campeón”: conductor argentino se burla de México tras eliminación ante Inglaterra
Deportes
"El Himno de México nos dejó sordos": la inesperada confesión de un jugador de Inglaterra tras el Azteca
Deportes
¿De quién es la culpa? México otra vez eliminado en octavos del Mundial
Deportes
¿Inglaterra quiere un segundo partido contra México, pero en Wembley? la propuesta que sacude al Mundial