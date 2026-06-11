Para escuchar en México el nuevo material de Interpol hubo que dejar la modernidad en la puerta y aceptar una condición poco común en tiempos de redes... guardar el secreto.

La cita fue en Panoram Studios, en la Condesa. Allí, un puñado de reporteros se reunió con el guitarrista Daniel Kessler para conocer un álbum todavía caliente, a sólo dos días de haber sido masterizado.

Para asistir a esta escucha, a finales de marzo pasado, el músico viajó directo desde Monterrey tras su presentación en el festival Pa’l Norte.

Con Kessler presente, la escucha se realizó a finales de marzo en Panoram Studios. Foto: David Barajas

Bajo la condición estricta de dejar los teléfonos celulares afuera para evitar filtraciones, se escucharon cuatro adelantos de This mirror weighs a ton, que saldrá el 28 de agosto y cuyo primer avance fue publicado el martes.

“El álbum se siente diferente porque trabajamos de una manera distinta, aunque sigue siendo claramente un disco de Interpol. No intentamos convertirnos en otra banda, seguimos siendo nosotros, con nuestras sensibilidades, pero abiertos a ideas”, explicó Daniel.

Ya solo les falta la INE

Lo que trajo a Kessler para este adelanto exclusivo, antes de sus propios amigos o familiares lo escucharan, fue el arraigo que, dijo el músico, siente la banda con el público local.

De hecho, en internet es común el chiste de que los miembros de Interpol ya deberían tramitar su credencial de elector por la frecuencia con la que visitan el país.

“México significa todo. Tenemos una base de fans maravillosa aquí y algunos de los momentos más importantes de nuestra carrera han sucedido en este país”, explicó.

Su conexión se sustenta también en el concierto que el grupo ofreció en el Zócalo en 2024 frente a más de 200 mil personas, la mayor asistencia registrada en la trayectoria de la banda neoyorquina.

“Paul vivió aquí de joven y habla español fluido. Se siente bien que fuera el primer lugar del mundo donde compartiéramos estas canciones”, remarcó.

Canciones bajo llave

Los adelantos dejaron ver una expansión en la paleta sonora de Interpol.

En el material aparecen cuerdas, vientos, armonías vocales, guitarras acústicas y un diseño de sonido más experimental, sin que la banda abandone del todo la tensión sombría que la ha acompañado desde sus primeros discos.

Uno de esos cortes es “This mirror weighs a Tton”, la canción que da título al álbum y que la banda lanzó como primer adelanto el martes junto con “See out loud”.

En el tema, Paul Banks canta sobre sentirse solo, estar en un mal momento y lidiar con pensamientos que no se apagan.

Kessler contó que la canción nació como una pieza sencilla e incluso pensaron dejarla como instrumental, hasta que el trabajo en estudio abrió espacio para la voz femenina de Juliet Seger, esposa de Banks.

“Ella tiene una voz hermosa y terminó aportando algo muy especial a la canción”, detalló el músico.

Ese espíritu, contó, atraviesa el disco grabado en Nueva York, cerca de Chinatown y el Lower East Side, en un entorno ideal para la banda tras una década de no grabar ahí.

“Las canciones conservan la esencia de cuando las tocábamos en una habitación pequeña”, contó Kessler.

El secreto ya empezó a circular. Pero antes de llegar a plataformas, pasó por una sala cerrada en la Condesa y por esa complicidad que la banda mantiene con México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.