El principal objetivo de la megaoperación realizada por la Policía Civil y Militar en los complejos de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil, era el narcotraficante Edgard Alves de Andrade, alias Doca, de 55 años, que se encuentra prófugo de la justicia y es señalado por la Policía Civil como uno de los líderes del Comando Vermelho (CV), con actuación en el complejo de Penha.

Según los fiscales del Grupo de Acción Especial contra el Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ), Doca —o Urso, como también se le conoce— es el principal líder del CV en el Complejo da Penha y en comunidades como Gardênia Azul y César Maia, en la zona suroeste de Río, y Juramento, en la zona norte, algunas de ellas recientemente tomadas de la milicia.

¿Por que esta bajo investigación Edgard Alves de Andrade?

Se le investiga por más de 100 homicidios, entre ellos ejecuciones de niños y desapariciones de vecinos. En octubre de 2023, Doca fue señalado como el autor intelectual del asesinato de tres médicos y del intento de homicidio de una cuarta víctima en Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río. Las víctimas participaban en un congreso de medicina y fueron confundidas con milicianos de Rio das Pedras.

Vehículos quemados se observan en lo que fue una barricada en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

Doca ya fue blanco de la operación Buzz Bomb, lanzada en septiembre del año pasado por la Policía Federal brasileña para reprimir el uso de drones lanzagranadas, operados por personas vinculadas al CV. Contra él hay más de 20 órdenes de detención emitidas por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), según datos del sitio web del Consejo Nacional de Justicia.

¿Qué paso en la operación Buzz Bomb?

En la época de la operación Buzz Bomb, Doca fue acusado de los delitos de organización criminal y posesión de material explosivo, cuyas penas, sumadas, pueden alcanzar hasta 14 años de prisión, en caso de condena.

El gobierno estatal ha ofrecido una recompensa inédita por información que conduzca a la captura de Doca: 100 mil reales (casi 344 mil pesos). Se trata del mayor monto en la historia del programa de recompensas, comparable solo al ofrecido en 2000 por Fernandinho Beira-Mar, otro histórico capo carioca quien, a pesar de llevar 20 años preso, sigue siendo el jefe actual del CV.

