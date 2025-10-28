Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Río de Janeiro. vivió el martes escenas de guerra en la operación policial más letal contra el en la ciudad, con al menos 64 muertos, informaron las autoridades.

Unos 2 mil 500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas en el norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, y enfrentamientos con presuntos sospechosos, constató un periodista de la AFP.

Los uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

Lee también

La policía transporta los cuerpos de personas baleadas durante la Operación Contención, en la favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, Brasil. FOTO: MAURO PIMENTEL. AFP
La policía transporta los cuerpos de personas baleadas durante la Operación Contención, en la favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, Brasil. FOTO: MAURO PIMENTEL. AFP

El número actualizado de muertes "es de 64", entre estos cuatro policías, indicó una fuente de los servicios de seguridad del Estado de Río, que no precisó si el resto de fallecidos son únicamente sospechosos. Además, hay unos 81 detenidos

Zona de guerra

Los criminales emplearon para atacar a la policía, lo que representa una escalada y da cuenta del poder bélico de las facciones.

Rio de Janeiro vivió el martes escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la ciudad, con al menos 64 muertos, informaron las autoridades. Unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas en el norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos sospechosos, constató un periodista de la AFP. Los uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X. El número actualizado de muertes "es de 64", entre estos cuatro policías, indicó una fuente de los servicios de seguridad del estado de Rio, que no precisó si el resto de fallecidos son únicamente sospechosos.

"Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) No es crimen común, es ", dijo en X el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro.

Lee también

El diario brasileño O Globo reportó que cinco presidentes de las asociaciones de vecinos de la región se congregaron frente al Hospital Estatal Getúlio Vargas en Penha para ayudar a los familiares que esperaban la identificación de los cuerpos. Solicitaron apoyo al director del hospital para bajar a los muertos y heridos de la colina.

También advirtió que había cadáveres esparcidos por las calles, pero que la policía no estaba permitiendo el acceso. En la operación se han decomisado al menos 42 fusiles.

Un fotógrafo de la AFP vio cómo decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta. Ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados, observó. La operación causó disrupciones en la ciudad postal de Brasil, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas. Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. Hasta ahora, la operación más letal en Rio había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, cuando murieron 28 personas en un solo día. - 200.000 afectados - La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha a bordo de 32 vehículos blindados. Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Claudio Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía se incautó de 42 fusiles, según el gobierno estatal. Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo. "Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado. De su lado, Castro afirmó que "los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias". - Bombas desde drones - El gobernador publicó además un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo. "Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo", dijo. La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud. Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo. Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales. Exigiremos "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie", dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de asamblea legislativa. En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día. jss/app/ad

Un fotógrafo de la AFP vio cómo decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.

Lee también

La policía vigila a supuestos criminales durante la Operación Contención realizada en la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. FOTO: MAURO PIMENTEL. AFP
La policía vigila a supuestos criminales durante la Operación Contención realizada en la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. FOTO: MAURO PIMENTEL. AFP

Ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados, observó.

La operación causó disrupciones en la ciudad postal de, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Una barricada con vehículos quemados bloquea el paso, durante la operación de la policía contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. FOTO: MAURO PIMENTEL. AFP
Una barricada con vehículos quemados bloquea el paso, durante la operación de la policía contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. FOTO: MAURO PIMENTEL. AFP

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

Hasta ahora, la operación más letal en Rio había tenido lugar durante la, en 2021, cuando murieron 28 personas en un solo día.

Lee también:

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro durante una gran operación en dos favelas con el objetivo de arrestar a los cabecillas del Comando Vermelho, la mayor facción criminal de la ciudad brasileña, y de frenar su expansión territorial. FOTO: ANTONIO LACERDA. EFE
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro durante una gran operación en dos favelas con el objetivo de arrestar a los cabecillas del Comando Vermelho, la mayor facción criminal de la ciudad brasileña, y de frenar su expansión territorial. FOTO: ANTONIO LACERDA. EFE

"Más de 200 MIL residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

De su lado, Castro afirmó que "los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias".

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

Lee también

Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

Trabajo en Canadá/ iStock/ Sviatlana Barchan

Hay trabajo para mexicanos en Canadá y pagan $80,000: Sólo piden preparatoria

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave? Foto: CANVA

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave?

Día de Muertos: Día de las Ánimas Olvidadas iStock/Cavan Images

Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para el Día de las Ánimas Olvidadas y qué lleva?