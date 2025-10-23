Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Protestan en desfile cívico por asesinato de limonero

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Sao Paulo. El presidente de Brasil, , dijo que se presentará a la reelección el próximo año, buscando un cuarto mandato no consecutivo.

"Estoy cumpliendo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en", dijo Lula a los periodistas durante su visita oficial a Indonesia.

El líder brasileño viaja por Asia. Tras su visita a Indonesia, donde se reunió con el presidente Prabowo Subianto, Lula se dirigirá a para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (APEC).

Lee también

Lula se reunirá por primera vez con Trump en medio de tensión comercial

Medios brasileños informaron que se espera que Lula se reúna por primera vez con el presidente estadounidense en Malasia el domingo, tras una conversación telefónica conciliatoria a principios de mes. Se espera que ambos líderes discutan el del 50% que Trump impuso a Brasil.

La Constitución brasileña permite a los presidentes ejercer solo dos mandatos consecutivos. Lula regresó al poder en 2023 tras 13 años fuera del poder y sigue siendo elegible para presentarse nuevamente.

Antes de derrotar a en 2022 para ganar un tercer mandato no consecutivo, Lula había dicho que esa sería su última campaña, tanto por su edad como porque creía que el país necesitaba una renovación política. Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría volver a presentarse.

Lee también

En febrero de 2023, el presidente dijo que podría buscar la reelección en 2026, y agregó que su decisión dependería del del país y de su salud.

Lula, una figura dominante de la izquierda brasileña, es el presidente con más años en el cargo desde el regreso de ese país a la democracia hace 40 años.

Algunos políticos brasileños han expresado su preocupación por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud. A finales del año pasado, se sometió a una para tratar una hemorragia cerebral tras una caída en el baño. Aun así, Lula insiste con frecuencia en que se mantiene sano y enérgico, y suele compartir videos de ejercicios en redes sociales.

Lee también

Lula lidera actualmente todas las encuestas para las elecciones de 2026, aunque aproximadamente la mitad de los votantes lo desaprueban. Los de Trump revitalizaron al líder brasileño e impulsaron su popularidad.

Su principal rival político, Bolsonaro, ha sido inhabilitado para postularse a un y condenado a 27 años de prisión por intento de . Si bien aún no ha surgido un candidato opositor sólido, los analistas afirman que un contendiente viable probablemente dependerá del respaldo de Bolsonaro, quien cumple su condena en arresto domiciliario.

