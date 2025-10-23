Sao Paulo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que se presentará a la reelección el próximo año, buscando un cuarto mandato no consecutivo.

"Estoy cumpliendo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil", dijo Lula a los periodistas durante su visita oficial a Indonesia.

El líder brasileño viaja por Asia. Tras su visita a Indonesia, donde se reunió con el presidente Prabowo Subianto, Lula se dirigirá a Malasia para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (APEC).

Lula se reunirá por primera vez con Trump en medio de tensión comercial

Medios brasileños informaron que se espera que Lula se reúna por primera vez con el presidente estadounidense Donald Trump en Malasia el domingo, tras una conversación telefónica conciliatoria a principios de mes. Se espera que ambos líderes discutan el arancel comercial del 50% que Trump impuso a Brasil.

La Constitución brasileña permite a los presidentes ejercer solo dos mandatos consecutivos. Lula regresó al poder en 2023 tras 13 años fuera del poder y sigue siendo elegible para presentarse nuevamente.

Antes de derrotar a Jair Bolsonaro en 2022 para ganar un tercer mandato no consecutivo, Lula había dicho que esa sería su última campaña, tanto por su edad como porque creía que el país necesitaba una renovación política. Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría volver a presentarse.

En febrero de 2023, el presidente dijo que podría buscar la reelección en 2026, y agregó que su decisión dependería del contexto político del país y de su salud.

Lula, una figura dominante de la izquierda brasileña, es el presidente con más años en el cargo desde el regreso de ese país a la democracia hace 40 años.

Algunos políticos brasileños han expresado su preocupación por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud. A finales del año pasado, se sometió a una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral tras una caída en el baño. Aun así, Lula insiste con frecuencia en que se mantiene sano y enérgico, y suele compartir videos de ejercicios en redes sociales.

Lula lidera actualmente todas las encuestas para las elecciones de 2026, aunque aproximadamente la mitad de los votantes lo desaprueban. Los aranceles de Trump revitalizaron al líder brasileño e impulsaron su popularidad.

Su principal rival político, Bolsonaro, ha sido inhabilitado para postularse a un cargo público y condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Si bien aún no ha surgido un candidato opositor sólido, los analistas afirman que un contendiente viable probablemente dependerá del respaldo de Bolsonaro, quien cumple su condena en arresto domiciliario.

ss/mcc