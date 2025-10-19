Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , confirmó este domingo que planea anunciar aranceles para Colombia después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para ese país acusando a su presidente, , de ser un líder del narcotráfico.

A bordo del avión Air Force One, Trump confirmó a la prensa las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien horas antes aseguró en la red social X que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

"Leí la declaración del senador Graham y es correcta", declaró Trump.

En su mensaje, Graham reveló que había mantenido una conversación con el presidente y que este le había explicado que iba a anunciar este domingo o el lunes la imposición de gravámenes para el país andino.

"El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana", escribió Graham.

"Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!", agregó el parlamentario.

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia volvieron a escalar este domingo, luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera al país suramericano, por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico, y acusara a de ser "un líder del narcotráfico".

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, calificó al inquilino de la Casa Blanca de "grosero e ignorante con Colombia" y se defendió autoproclamándose "el principal enemigo que tuvo el narcotráfico" en su país.

Trump amenazó en enero pasado con imponer aranceles del 25% a Colombia por la negativa de Petro de recibir dos vuelos de migrantes deportados, pero el mandatario colombiano acabó cediendo.

Estados Unidos aplica desde abril una base arancelaria del 10 % a Colombia, igual que a la mayoría de países latinoamericanos, como parte de la guerra comercial emprendida por el líder republicano.

