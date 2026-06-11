Shakira no solo es una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial, también se ha convertido en un ícono en la cultura futbolera por su capacidad de crear himnos con ritmo, energía, sentimiento y pasión que resuenan con la afición de la FIFA.

La cantante colombiana de 49 años, ha vuelto a protagonizar el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se inauguró este jueves 11 de junio en el ahora Estadio Banorte, llamado temporalmente Estadio Ciudad de México, con "Dai Dai", una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

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El videoclip de la canción "Dai Dai", tema oficial del Mundial de 2026 que comienza este jueves, de la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, superó los 100 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube

¿Cuántas canciones ha hecho Shakira para el Mundial?

La relación de Shakira con la Copa del Mundo se remonta al Mundial de Alemania 2006, viaja a África en 2010, a Brasil en 2014 y tras 12 años, regresa al continente americano este 2026.

Alemania 2006: 'Hips Don't Lie'

En 2006 Shakira se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera. Su canción "Hips Don't Lie", en colaboración con el rapero haitiano Wyclef Jean logró un éxito masivo, que motivó a la FIFA a invitar a la cantante a presentarse en la ceremonia de clausura, donde presentó una versión alterna llamada 'Hips Don’t Lie/Bamboo'.

Sudáfrica 2010: 'Waka Waka'

Para el Mundial de Sudáfrica 2010, la cantante de Barranquilla creó el tema 'Waka Waka (This Time For Africa)', una canción que hizo historia.

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Esta colaboración con el grupo sudafricano Freshlyground, que combina ritmos africanos con pop, fue elegida para ser el tema oficial de este torneo, se convirtió en uno de los himnos deportivos más reconocidos a nivel mundial y consolidó a la artista como la cantante de los mundiales.

Brasil 2014: 'La La La'

Tras el éxito global de 'Waka Waka', Shakira regresó al Mundial de Brasil 2014 con 'La La La (Brasil 2014)', cuyo invitado especial fue el cantante y percusionista brasileño, Carlinhos Brown.

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Esta pista es una versión adaptada de su canción 'Dare' y aunque no fue el tema oficial de este campeonato, sí se convirtió en uno de los éxitos mundialistas del año, casi igualando la popularidad del himno de la FIFA para esta edición, 'We Are One (Ole Ola)', interpretado por Pitbull y Jennifer Lopez.

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México, Canadá y Estado Unidos 2026: "Dai Dai"

Este 2026 Shakira regresa como protagonista musical al Mundial con "Dai Dai", una colaboración con el artista africano Burna Boy.

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Este tema ya fue interpretado por la cantante en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del torneo, el cual por primera vez en la historia tiene como sede a tres países.

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