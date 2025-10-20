La inclusión financiera en América Latina avanza, pero México sigue sin alcanzar el ritmo de transformación que exhiben otras economías de la región. De acuerdo con el Global Financial Inclusion Index 2025, elaborado por Principal Financial Group y el Centre for Economics and Business Research, el país permanece entre los diez últimos lugares del ranking global, mientras Brasil consolida su liderazgo regional impulsado por la expansión de su plataforma de pagos instantáneos Pix.

El informe revela que, aunque América Latina acumuló su cuarto año consecutivo de mejora, el progreso fue marginal. El puntaje regional se ubicó en 44.7 puntos, apenas 0.1 más que el año anterior.

El avance se explica por inversiones en infraestructura financiera digital, pero las brechas estructurales y la limitada participación de empleadores continúan frenando el acceso equitativo a servicios financieros.

En contraste, Brasil se posicionó como referente gracias a su ecosistema digital. Desde 2022, su puntaje ha aumentado 19.3 puntos, lo que refleja la expansión masiva de Pix y la confianza en las soluciones digitales. Chile y Perú también registraron avances modestos derivados de políticas de protección al consumidor y reformas en sus sistemas de pensiones.

El documento detalla que, en México, a pesar de los esfuerzos por fomentar la digitalización bancaria y la inclusión, el país no logra traducir las reformas regulatorias en una mejora perceptible en el acceso o en la confianza de los consumidores.

De hecho, el estudio advierte una caída generalizada de 8.8 puntos en las percepciones de inclusión financiera entre los habitantes de los seis mercados analizados, esto es, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Marcela Rocha, economista en jefe de Principal Asset Management América Latina, advirtió que los mercados que han apostado por la innovación fintech y las reformas digitales muestran los mayores avances. Pero, mientras los empleadores no asuman un papel más activo, no se verán cambios sustanciales en la forma en que las personas experimentan la inclusión financiera.

El Global Financial Inclusion Index muestra que el apoyo de los empleadores cayó en la mayoría de las economías latinoamericanas, reflejo de la incertidumbre empresarial ante las tensiones geopolíticas y los costos laborales.

Sin embargo, agrega, el componente de apoyo gubernamental aumentó 0.9 puntos en la región, impulsado por medidas como las reformas de pensiones en Argentina y las iniciativas de protección al consumidor en Chile y Perú.

El estudio concluye que la educación financiera será clave para acelerar el progreso. Si México o Perú elevaran su tasa de alfabetización financiera al 50%, podrían sumar entre 0.5 y 0.6 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del PIB hacia 2029.

