La percepción general de las familias sobre su situación económica y la del país retrocedió en septiembre, luego dos meses al alza, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco de México (Banxico).

El Indicador de Confianza del Consumidor reportó una disminución mensual de 0.2 unidades en el noveno mes de 2025 para ubicarse en los 46.51 puntos, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Tres de los cinco componentes que integran el indicador reportaron resultados negativos. Se observaron retrocesos mensuales en los componentes que evalúan la situación económica presente y futura del país, -0.2 y -0.5 unidades, respectivamente; así como en el relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables, -0.8 unidades.

En contraste, el indicador que capta la situación económica presente del hogar respecto a la que tenía hace 12 meses subió 0.23 puntos, mientras el que evalúa la situación futura apenas aumentó 0.03 unidades.

Por otra parte, el Inegi y Banxico dieron a conocer los resultados de los indicadores complementarios de la confianza del consumidor, donde cinco de los 10 registraron una baja mensual en septiembre pasado.

Destacan los relacionados con la percepción de las posibilidades para salir de vacaciones en los próximos 12 meses con una disminución de 1.6 unidades, así como si algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una casa en los próximos dos años, con una baja también de 1.6 puntos.

Entre los que reportaron las mayores alzas sobresale la relacionada con si algún miembro de la familia está planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años, con un aumento de 0.7 unidades; y cómo ve su situación económica comparada con la que tenía hace 12 meses y cómo cree que será su situación dentro de 12 meses respecto de la actual, con un incremento de 0.6 puntos respectivamente.

