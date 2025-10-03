Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Madres buscadoras viven entre amenazas

Los principales motores de la reportaron resultados divergentes durante julio pasado pues mientras la inversión física avanzó, el consumo privado interno perdió terreno, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

La , que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción reportó un avance mensual de 1.6% en el séptimo mes del año, luego de registrar una diminución de 1.3% en junio.

Este resultado se debió a que la inversión en maquinaria y equipo repuntó 4.9% en julio pasado, su mayor alza mensual desde diciembre de 2022 cuando aumentó 6.4%. La de origen nacional subió 2.4%, mientras que la importada creció 5.9%, debido al incremento de 23.5% en equipo de transporte.

La inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.3%. Foto: Nam Y. Huh / AP
Por su parte, la inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.3%. A su interior la edificación residencial disminuyó 0.4%, en tanto que la no residencial cayó 1.9%, debido al estancamiento de obra pública y privada.

Compras a la baja

A diferencia de la inversión, el otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un retroceso mensual de 0.3% en julio, después de un avance de 0.9 en junio.

El consumo de bienes y servicios nacionales observó una disminución mensual de 0.5%. A su interior, el de bienes retrocedió 0.7%, mientras que la demanda de servicios bajó 0.3%. Por su parte, el consumo de bienes importados subió 1.7%, ligando tres meses al alza.

De esta forma, el consumo privado interno registró una disminución a tasa anual de 0.1% en el séptimo mes del año con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 7.2%, ligando once meses a la baja.

