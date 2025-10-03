Los principales motores de la economía reportaron resultados divergentes durante julio pasado pues mientras la inversión física avanzó, el consumo privado interno perdió terreno, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción reportó un avance mensual de 1.6% en el séptimo mes del año, luego de registrar una diminución de 1.3% en junio.

Este resultado se debió a que la inversión en maquinaria y equipo repuntó 4.9% en julio pasado, su mayor alza mensual desde diciembre de 2022 cuando aumentó 6.4%. La de origen nacional subió 2.4%, mientras que la importada creció 5.9%, debido al incremento de 23.5% en equipo de transporte.

La inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.3%. Foto: Nam Y. Huh / AP

Lee también Confianza empresarial avanza ligeramente en septiembre y liga tres meses al alza

Por su parte, la inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.3%. A su interior la edificación residencial disminuyó 0.4%, en tanto que la no residencial cayó 1.9%, debido al estancamiento de obra pública y privada.

Compras a la baja

A diferencia de la inversión, el otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un retroceso mensual de 0.3% en julio, después de un avance de 0.9 en junio.

El consumo de bienes y servicios nacionales observó una disminución mensual de 0.5%. A su interior, el de bienes retrocedió 0.7%, mientras que la demanda de servicios bajó 0.3%. Por su parte, el consumo de bienes importados subió 1.7%, ligando tres meses al alza.

De esta forma, el consumo privado interno registró una disminución a tasa anual de 0.1% en el séptimo mes del año con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 7.2%, ligando once meses a la baja.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc