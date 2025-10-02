Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

En septiembre se comercializaron 117 mil 182 en México, un 0.3% más que en septiembre de 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía .

Mientras que en el periodo enero a septiembre, se han vendido un millón 075 mil 188 , una disminución de 0.6% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2024.

En septiembre, la armadora con la mayor participación de mercado fue Nissan que aumentó 11.5% sus ventas; General Motors disminuyó 6.3%, y Volkswagen retrocedió un 0.1%.

Lee también

Ford aumentó 12.6% sus ventas; Hyundai un 3.6%; KIA un 16.2%; Mitsubishi un 5.7%; y Renault un 28.3%.

Por el contrario, Honda disminuyó 1.5% sus ventas; JAC un 16%; Mazda un 4.3%; Stellantis un 9.3%; Peugeot un 12.5%; Suzuki 14%; Toyota, 3%; y Seat, 10.4% menos.

Venta de autos chinos y de lujo en septiembre

Entre las marcas chinas, Changan aumentó 253% sus ventas; Great Wall Motor un 9.7%; y Motornation un 0.9% más.

Entre las marcas de lujo, BMW reportó un crecimiento de 40% en ventas; Infiniti un 64%; Land Rover un 29%; Lexus, 19%; Lincoln, 20%; Subaru, 54.4%; y Volvo un 3.5%.

En el periodo enero a septiembre, se han vendido un millón 075 mil 188 vehículos. Foto: Freepik
En el periodo enero a septiembre, se han vendido un millón 075 mil 188 vehículos. Foto: Freepik

AMDA reporta cifra menor a la esperada en vehículos ligeros

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), comentó que el mercado de vehículos ligeros en septiembre fue inferior en 1.1% a lo estimado por los distribuidores.

No obstante, el nivel de comercialización de septiembre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 16.3% por arriba de las 100 mil 757 unidades comercializadas entonces.

En el periodo enero a septiembre, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 un 12.5%.

Lee también

En tanto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance anual de 3.74% y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.50%, con datos a la primera quincena de septiembre 2025.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses