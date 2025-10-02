Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

¿Por qué Sheinbaum recibirá a acreedores de Salinas Pliego?; Presidenta explica situación en torno al empresario

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Washington.- El advirtió que vigila muy atentamente las posibles consecuencias económicas del cierre de gobierno en Estados Unidos, que entra en su segundo día sin perspectivas de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar más fondos.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó en rueda de prensa que el organismo financiero está "siguiendo de cerca los acontecimientos".

"Dado que todavía es prematuro, estamos evaluando el impacto del cierre del gobierno federal, y este impacto va a depender de la duración del cierre y de las modalidades también", indicó.

La directora de Comunicación del FMI insistió en que esperan "que se encuentre una solución para garantizar que el gobierno federal cuente con financiamiento pleno".

La Administración Central estadounidense suspendió de manera parcial sus operaciones a partir de este 1 de octubre debido a la falta de acuerdo entre la mayoría republicana y la oposición demócrata para aprobar un nuevo presupuesto.

El Capitolio del Congreso de Estados Unidos en Washington. El gobierno federal del país vecino se encaminaba hacia su primer cierre desde el primer mandato de Donald Trump. Foto: de JIM WATSON. AFP
El Capitolio del Congreso de Estados Unidos en Washington. El gobierno federal del país vecino se encaminaba hacia su primer cierre desde el primer mandato de Donald Trump. Foto: de JIM WATSON. AFP

Republicanos y demócratas se "pasan la bolita" del cierre de gobierno

El presidente Donald Trump y su gabinete culpan del cierre a los demócratas, que exigen más fondos para la atención sanitaria.

Los republicanos los acusan, sin base, de querer proporcionar servicios de salud a "inmigrantes ilegales" e incluso han amenazado con usar el cierre para realizar despidos masivos en programas federales considerados no esenciales, en una continuación de los esfuerzos del mandatario por adelgazar el Gobierno.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció este jueves a la cadena CBNC que el cierre gubernamental podría suponer "un golpe" a la mayor economía del mundo y afectar negativamente su Producto Interior Bruto (PIB).

Economistas estiman que por cada semana de paralización, el PIB de EE.UU. - que viene de crecer un 3,8 % anualizado entre abril y junio de este año- podría reducirse en una décima de punto porcentual a lo largo del trimestre, pérdidas que podrían luego recuperarse a lo largo del año.

