Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

Padres de familia toman instalaciones de secundaria en Yucatán por falta de maestros

Una excursión de niños de 10 y 11 años fue recibida el miércoles en con carteles de cierre, luego de que su recorrido por el Congreso fue cancelado con la entrada en vigor de la en Estados Unidos.

Muchos departamentos y agencias federales cerraron desde la medianoche del martes y cientos de trabajadores del sector público no asistieron a sus puestos después de que los legisladores no lograron llegar a un acuerdo de financiación para mantener el .

Cami Hamlin, rectora de una escuela en Georgia a unas 700 millas de Washington, vio cierta ironía para sus estudiantes en medio del contratiempo.

"Es desafortunado porque les hemos estado enseñando a los niños que administren su propio dinero", dijo Hamlin mientras vestía una camiseta de la escuela primaria de Springdale.

Ella se encontraba junto a docenas de otros turistas frente al edificio del Congreso, donde un estancamiento entre los republicanos y la oposición demócrata provocó el cierre del gobierno.

La Policía del Capitolio de los Estados Unidos vigila una zona que utilizarán el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y los principales republicanos del Congreso para celebrar una rueda de prensa sobre el cierre del Gobierno, en el Capitolio de Washington, el miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: AP /J. Scott Applewhite
La Policía del Capitolio de los Estados Unidos vigila una zona que utilizarán el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y los principales republicanos del Congreso para celebrar una rueda de prensa sobre el cierre del Gobierno, en el Capitolio de Washington, el miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: AP /J. Scott Applewhite

Este bloqueo será particularmente agudo en la capital estadounidense, donde el gobierno federal es el mayor empleador y administra los lugares más populares entre los visitantes de todo el mundo.

Algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluido el Monumento Washington, estaban cerrados el miércoles al público debido a la escasez de personal.

Otros como el Instituto Smithsonian, que administra museos y el Zoológico Nacional, permanecerán abiertos hasta el lunes utilizando fondos del año pasado.

Martine Ruaud, que visita la capital desde Burdeos (Francia) junto a su esposo Jean-Luc, dijo que espera que el gobierno reabra antes de que termine su viaje de tres días.

"Hay tanto por ver y es molesto que los turistas no puedan venir porque no hay personal", dijo la mujer de 62 años, que también se perdió el recorrido por el Congreso.

"Sería una pena que el país se cerrara a sí mismo", añadió Ruaud.

Afuera del Capitolio, visitantes que hablaban en diferentes idiomas examinaban los carteles que indicaban que su centro de visitantes estaba cerrado "debido a una interrupción en las asignaciones presupuestarias".

Los cierres administrativos ("shutdowns") no son algo fuera de lo común en una Washington políticamente dividida. Sin embargo, es la primera vez que ocurre desde el récord de cierre de 35 días en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.

Cartel en la entrada del Arboreto Nacional de Estados Unidos, cerrado debido al cierre del gobierno federal el 1 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno cerró el miércoles temprano después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo sobre la financiación. Foto: Kevin Dietsch / AFP
Cartel en la entrada del Arboreto Nacional de Estados Unidos, cerrado debido al cierre del gobierno federal el 1 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno cerró el miércoles temprano después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo sobre la financiación. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Esto ocurre mientras el presidente busca impulsar una agenda de extrema derecha a la que se oponen los demócratas. Ellos se han centrado en las desmoronadas negociaciones de gastos en subsidios de salud que quieren reincorporar al presupuesto federal.

Terese Johnston, que vino desde con su hijo, dijo que estaba decepcionada de que los legisladores no hubieran logrado evitar el cierre del gobierno.

"Creo que nuestro gobierno necesita aprender a trabajar unido por el pueblo", dijo esta guía turística jubilada, de 61 años.

"Esto debió haberse resuelto hace mucho tiempo, y nunca deberíamos haber llegado a esta situación".

