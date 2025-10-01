Más Información

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda ante el Senado

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza en alerta y "preparados para el asalto"; denuncian intercepción de Flotilla por parte del ejército de Israel

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Miami. anunció que el próximo 13 de octubre llevará a cabo el undécimo vuelo de prueba de , el mayor cohete del mundo, con nuevos experimentos destinados a perfeccionar tanto el propulsor Super Heavy como la nave superior que, en el futuro, debería transportar tripulación y carga a la Luna y Marte.

El último ensayo de Starship, en junio pasado, logró por primera vez la reentrada controlada de las dos etapas del cohete y marcó un hito para el programa comercial de la NASA y la empresa de .

El lanzamiento está programado desde el centro de lanzamientos , en Texas, a partir de las 18:15 hora local (23:15 hora GMT).

SpaceX anunció que probará una nueva configuración de encendido de motores para el aterrizaje del propulsor Super Heavy, que intentará una maniobra sobre el antes de caer al mar.

La compañía busca recopilar datos reales sobre la transición entre distintas fases del encendido, de cara a la siguiente generación de este gigantesco cohete.

La nave superior Starship también realizará maniobras en el espacio, incluyendo el despliegue de ocho simuladores de satélites y la reactivación de uno de sus motores raptor.

Starship volverá a entrar en la atmósfera terrestre en condiciones especialmente exigentes, ya que SpaceX retiró de manera intencionada parte de los azulejos de protección térmica para comprobar cómo resiste el vehículo al calor extremo.

Tras esta maniobra, está previsto que termine su trayectoria con un amerizaje controlado en el océano Índico.

SpaceX confía en que estas pruebas aceleren el desarrollo de un sistema completamente reutilizable, clave para el contrato que mantiene con la NASA en las misiones Artemis, para llevar de nuevo astronautas a la superficie de la Luna a finales de esta década, y también para sus planes de colonización de .

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra