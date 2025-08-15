Más Información

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Alcaldía Benito Juárez confirma reapertura de Plaza Mítikah tras recibir documentación requerida; garantiza seguridad de los asistentes, dice

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

La empresa aeroespacial , propiedad del magnate , anunció que el décimo lanzamiento de prueba de la enorme nave Starship tendrá lugar el 24 de agosto tras los fallos de los tres intentos anteriores.

"La décima prueba de vuelo de se está preparando para su lanzamiento el domingo 24 de agosto. La ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:30 hora central de Estados Unidos (23:30 GMT)", informó SpaceX en su página web.

El despegue del sistema se realizará desde la ciudad de Starbase (Texas), sede de la base de SpaceX, donde se encuentra la plataforma de lanzamiento y las instalaciones de producción de la compañía.

El Starship será impulsado a la órbita terrestre por el cohete reutilizable Super Heavy, que volverá a repetir la maniobra de giro que efectuó en la última misión para ahorrar combustible, aunque en este caso no regresará al lugar del lanzamiento sino que se dirigirá hacia una plataforma marina.

El Starship será impulsado a la órbita terrestre por el cohete reutilizable Super Heavy. Foto: Vía Space X.
Durante su descenso, el cohete recopilará datos que serán útiles para futuras misiones. Mientras, Starship tiene varios objetivos, como el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink.

Para evitar repetir los errores de las tres últimas misiones, que acabaron con la pérdida de la nave Starship, SpaceX anunció que "se ha retirado un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada".

La investigación del fallo del noveno vuelo del Starship el pasado 27 de mayo determinó que se produjeron fugas de combustible que afectaron al control de la estabilidad de la nave, lo que acabó propiciando una explosión de la nave, lo que SpaceX define como "un rápido desmontaje imprevisto".

sg/mcc

