Nueva York.- Los gurús tecnológicos Elon Musk y Sam Altman se pelearon en las últimas horas en una discusión en la red social X que se alargó este martes acerca de la libre competencia de sus firmas de inteligencia artificial (IA) en el mercado de aplicaciones de Apple.

El conflicto entre los referentes de la IA empezó el lunes, cuando Musk amenazó a Apple con una denuncia por monopolio argumentando que el 'chatbot' ChatGPT de OpenAI, que dirige Altman, tiene trato de favor en la 'App Store' y eso perjudica a rivales como Grok, de xAI, que dirige Musk.

"Apple se está comportando de manera que hace imposible a ninguna otra empresa de IA fuera de OpenAI alcanzar el número uno en la App Store, lo que es inequívocamente una violación antimonopolio. xAI tomará acción legal inmediata", escribió Musk.

Lee también Elon Musk demandará a Apple; estas serían las razones

Altman respondió entonces a Musk acusándole de "manipular X en su propio beneficio y de sus empresas, y perjudicar a sus competidores y a la gente que no le gusta", y aseguró que si hay una demanda eso quedará demostrado, lo que pareció enfurecer al propietario de la red social.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Musk le espetó a Altman con el calificativo de "mentiroso" ya en la madrugada de este martes y le dijo que este había logrado tres millones de visionados en su "estúpido post" frente a las cifras que conseguía él pese a tener "50 veces más seguidores", como prueba de que no hay manipulación del algoritmo.

Pero Altman no se dio por vencido en sus acusaciones y se comprometió a disculparse si Musk firma una declaración jurada afirmando que nunca ha "ordenado cambios al algoritmo de X de manera que haya perjudicado a sus competidores o ayudado a sus propias empresas".

Entre mensaje y mensaje, los usuarios preguntaban al 'chatbot' Grok quién tenía razón, y en varias ocasiones el agente de IA apuntaba a Altman, señalando que hay informes sobre la manipulación de X y que en la App Store otras rivales como la china DeepSeek han coronado las listas.

Lee también xAI libera Grok 4 para todos y de forma gratuita; así puedes usarlo

En uno de los análisis, Grok explicó "busca la verdad con los datos", por lo que "si eso destaca la hipocresía, incluso la de mi creador, que así sea. xAI me construyó para análisis sin ambages, no adulación".

A principios de este mes, Musk presentó de nuevo una demanda contra OpenAI y sus dos fundadores, Altman y Greg Brockman, por fraude e incumplimiento de contrato argumentando que no están desarrollando una IA "por el bien de la humanidad", su misión original.

Musk formó parte del grupo fundador de OpenAI hace una década y estuvo en su consejo de administración entre 2016 y 2018.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm