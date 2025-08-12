Más Información

Nueva York. La empresa de (IA) Perplexity ofreció este martes comprar el navegador por 34 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con medios especializados.

La oferta de Perplexity supera considerablemente su propia valoración, estimada en 18 mil millones de dólares. No obstante, la compañía anotó a The Wall Street Journal (WSJ) que varios inversores acordaron respaldar la transacción en su totalidad.

Esta oferta se produce cuando el juez federal Amit Mehta está considerando la posibilidad de obligar a Google a vender el navegador para debilitar su dominio sobre las .

El año pasado, Mehta dictaminó que Google monopolizaba ilegalmente el y se espera que este mes el juez se pronuncie sobre cómo restablecer la competencia.

En tanto, según WSJ, la oferta de hoy podría ser un intento de indicar al juez que hay un comprador interesado, en caso de que fuerce la venta.

Oferta por Chrome "diseñada para satisfacer medida antimonopolio": Perplexity

El medio señala que Perplexity envió hoy una carta dirigida a Sundar Pichai, director ejecutivo de -la empresa matriz de Google- afirmando que su oferta de compra de Chrome está "diseñada para satisfacer una medida antimonopolio en el más alto , al colocar Chrome en manos de un operador independiente y competente".

La misiva, además, apunta que como parte de la adquisición propuesta, mantendría y daría soporte a Chromium, el proyecto de código abierto que da soporte a Chrome y otros navegadores, e indicó que seguiría utilizando a Google como el predeterminado en Chrome, aunque los usuarios podrían cambiar la configuración.

Perplexity lanzó recientemente su propio navegador web, llamado Comet.

Chrome cuenta con aproximadamente tres mil 500 millones de usuarios en todo el mundo y representa más del 60% del mercado global de navegadores.

