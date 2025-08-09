La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó la licitación pública para la adquisición de dos radares de penetración terrestre que serían utilizados en búsquedas forenses y de cuerpos.

La institución busca hacerse de dos equipos escáner de penetración terrestre georradar a través de una licitación pública internacional, que fue publicada el viernes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Uno de los equipos, el georradar, deberá alcanzar búsquedas a 40 metros de profundidad o 132 pies.

“Radar de penetración en el suelo utilizando un sistema de transmisión omnidireccional sin blindaje para alcanzar profundidades máximas hasta 40 m”, establece la convocatoria para la licitación.

Lee también: ¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura

El otro equipo se trata de un radar de localización que serviría de complemento en el uso de otras herramientas de búsqueda.

“Radar de penetración terrestre diseñado y optimizado para aplicaciones forenses y de localización ofrece resultados no destructivos en tiempo real en el campo para identificar objetivos de interés. Es un gran complemento para las herramientas de localización tradicionales”, requiere la licitación.

La licitación establece que además de la adquisición de los dos scanner se requiere que el ganador ofrezca la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos.

Lee también: ¿Te divierte brincar el torniquete del Metro? STC sancionará "con todo el rigor de la ley" a los usuarios que no realicen su pago

La fecha límite para adquirir las bases de la licitación pública internacional es el 12 de agosto.

La presentación y apertura de las propuestas será el 18 de agosto y finalmente el fallo será dado a conocer el 21 de agosto.

La venta de las bases para la licitación estará disponible hasta el 12 de agosto y tiene un costo de mil 500 pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr