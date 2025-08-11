Más Información

La semana pasada, OpenAI sorprendió con el lanzamiento de ChatGPT 5, su modelo de lenguaje grande más avanzado hasta el momento. Esto puso en jaque a varias empresas de inteligencia artificial (IA), entre ellas a xAI, la compañía de Elon Musk.

Ante esta situación, xAI ha liberado Grok 4 a todos los usuarios y de manera gratuita. Este es el más avanzado de la compañía y el cual ya tiene algunas funciones que han llamado la atención como el botón "Imaginar" con el puedes puedes crear imágenes o videos.

En te contamos cómo usar la versión gratuita de este asistente de IA.

Grok 4: cómo usarlo de forma gratuita

El mes pasado, xAI presento su modelo más avanzado hasta el momento de Grok. Debido a su alta potencia, el modelo estaba cerrado para usuarios suscritos a la IA.

Sin embargo, debido a todas las críticas que está recibiendo ChatGPT 5, xAI liberó el modelo de forma gratuita y para todos. Ahora los usuarios pueden ingresar a Grok 4 y utilizar las nuevas funciones que ofrece el chatbot.

xAI libera Grok 4 para todos y de forma gratuita; así puedes usarlo. Foto: Archivo y creada con IA
Una de las que ha llamado la atención es "Imaginar" con la cual los usuarios pueden crear imágenes o videos con sonido de seis segundos. Además que este contenido no tiene ningún filtro por lo que incluso se puede llegar a crear contenido "subido de tono".

Para usar Grok 4, los usuarios solo deben descargar la app de Grok en sus dispositivos, ya sea iPhone o Android, así como desde el navegador web al buscar: grok.com.

