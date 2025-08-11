En la rutina diaria, es común conectar el cargador del celular y olvidarnos de desconectarlo. Muchas veces lo dejamos enchufado por horas o incluso días, sin pensar en las posibles consecuencias.

Aunque pueda parecer una acción inofensiva, mantener el cargador conectado todo el tiempo puede afectar su durabilidad y, en algunos casos, representar un riesgo para tu seguridad. No se trata solo de un consumo extra de energía, sino de daños que pueden ser costosos o peligrosos.

Expertos en tecnología y electricidad recomiendan evitar este hábito, ya que sus efectos negativos pueden presentarse de forma gradual y pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde.

Por qué no deberías dejar tu cargador conectado todo el tiempo. Imagen: Unsplash

Leer también Paso a paso: cómo hacer stickers de Pedro Pascal con WhatsApp

Los riesgos de mantener el cargador conectado

Según el portal Techwalla, un cargador consume energía pasiva, aproximadamente 0.2 watts por hora. Aunque esta cifra es baja en comparación con otros aparatos eléctricos, dejarlo enchufado de manera continua puede desgastar sus componentes internos.

Entre las consecuencias más comunes están el deterioro del cable, el desgaste de las clavijas de conexión y la reducción de la vida útil del cargador. Además, la empresa Meyers Companies Inc., advierte que este hábito puede ocasionar sobrecalentamientos o cortocircuitos que, en casos extremos, podrían provocar incendios.

Por qué no deberías dejar tu cargador conectado todo el tiempo. Imagen: Unsplash

Factores externos como altas temperaturas, instalaciones eléctricas defectuosas o enchufes en mal estado pueden aumentar aún más el riesgo. Por ello, la recomendación es simple: desconectar el cargador cuando no esté en uso.

Cómo cuidar tu cargador y evitar accidentes

Para prolongar la vida útil del cargador y reducir riesgos:

Utiliza un multicontacto para mayor seguridad.

Guarda los cables organizados y evita que se doblen.

Usa siempre el cargador original recomendado por el fabricante.

original recomendado por el fabricante. No utilices cables dañados.

Desconéctalo al terminar de cargar tu celula r.

r. Evita usar el teléfono mientras se está cargando.

Adoptar estos hábitos no solo protege tu cargador y tu celular, sino que también te ayuda a prevenir accidentes y cuidar tu seguridad.

Leer también Paso a paso: cómo activar el modo invisible de WhatsApp

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters