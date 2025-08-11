Más Información

Lluvias en CDMX y Edomex; los mejores memes que dejó el llanto de Tláloc

¿Quieres comprar casa con Infonavit?; esto es lo que debes saber antes de solicitar tu crédito por primera vez

Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

Perseidas 2025: la lluvia de meteoros más espectacular del año; consejos clave para disfrutarla al máximo

Hello Kitty llega a McDonald's México; descubre todos los detalles de esta divertida colaboración

En la rutina diaria, es común conectar el cargador del celular y olvidarnos de desconectarlo. Muchas veces lo dejamos enchufado por horas o incluso días, sin pensar en las posibles consecuencias.

Aunque pueda parecer una acción inofensiva, mantener el cargador conectado todo el tiempo puede afectar su durabilidad y, en algunos casos, representar un riesgo para tu seguridad. No se trata solo de un consumo extra de energía, sino de daños que pueden ser costosos o peligrosos.

Expertos en y electricidad recomiendan evitar este hábito, ya que sus efectos negativos pueden presentarse de forma gradual y pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde.

Por qué no deberías dejar tu cargador conectado todo el tiempo. Imagen: Unsplash
Los riesgos de mantener el cargador conectado

Según el Techwalla, un cargador consume energía pasiva, aproximadamente 0.2 watts por hora. Aunque esta cifra es baja en comparación con otros aparatos eléctricos, dejarlo enchufado de manera continua puede desgastar sus componentes internos.

Entre las consecuencias más comunes están el deterioro del cable, el desgaste de las clavijas de conexión y la reducción de la vida útil del cargador. Además, la empresa Meyers Companies Inc., advierte que este hábito puede ocasionar sobrecalentamientos o cortocircuitos que, en casos extremos, podrían provocar incendios.

Por qué no deberías dejar tu cargador conectado todo el tiempo. Imagen: Unsplash
Factores externos como altas temperaturas, instalaciones eléctricas defectuosas o enchufes en mal estado pueden aumentar aún más el riesgo. Por ello, la recomendación es simple: desconectar el cargador cuando no esté en uso.

Cómo cuidar tu cargador y evitar accidentes

Para prolongar la vida útil del cargador y reducir riesgos:

  • Utiliza un multicontacto para mayor seguridad.
  • Guarda los cables organizados y evita que se doblen.
  • Usa siempre el cargador original recomendado por el fabricante.
  • No utilices cables dañados.
  • Desconéctalo al terminar de cargar tu celular.
  • Evita usar el teléfono mientras se está cargando.

Adoptar estos hábitos no solo protege tu cargador y tu celular, sino que también te ayuda a prevenir accidentes y cuidar tu seguridad.

