Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más queridos de los últimos años. Y con sus últimas películas taquilleras como "Los 4 fantásticos" y "Amores materialistas" se ha ganado el corazón del público.

Además, su carisma lo ha llevado a protagonizar miles de y stickers en redes sociales. En este sentido, si eres fan del actor y quieres personalizar tus chats, WhatsApp te permite crear tus propios stickers de manera sencilla, sin necesidad de ser experto en diseño.

En este tutorial te mostraremos el paso a paso que debes seguir para crear stickers de Pedro Pascal usando solo tu , para que llenes tus conversaciones con su inconfundible estilo.

Así puedes crear stickers de Pedro Pascal desde WhatsApp

Si quieres demostrarle al mundo (tus contactos) cuánto amas a Pedro Pascal puedes crear stickers de él y mandarlos a tus conversaciones de WhatsApp.

Para ello, lo primero que debes hacer es descargar a tu celular imágenes de Pedro Pascal desde un banco de imágenes como Pinterest. Para ello, simplemente puedes buscar "Pedro Pascal" o "memes de Pedro Pascal" y descargar las que más te gusten.

Paso a paso: cómo hacer stickers de Pedro Pascal con WhatsApp. Imagen: captura de pantalla
Posteriormente deberás seguir estos pasos desde la aplicación de WhatsApp:

  • Ingresa a la conversación que deseas enviar los stickers de Pedro Pascal y da clic en el ícono de sticker.
  • Selecciona "Crear" y elige las imágenes de Pedro Pascal que descargaste previamente.
  • Elige como quieres tu sticker y envíalo.
  • Después recuerda guardarlo dando clic en el sticker y seleccionando "Añadir a favoritos".

¡Y listo! con ello llenarás tus conversaciones de WhatsApp con lo que más te gusta (así es, Pedro Pascal).

Cómo activar el modo "Pedro Pascal" en WhatsApp. Imagen: captura de pantalla
Por otro lado, si tienes Telegram, también puedes buscar stickers con Pedro Pascal y llevar la pasión a otro nivel.

