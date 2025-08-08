Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más queridos de los últimos años. Y con sus últimas películas taquilleras como "Los 4 fantásticos" y "Amores materialistas" se ha ganado el corazón del público.

Además, su carisma lo ha llevado a protagonizar miles de memes y stickers en redes sociales. En este sentido, si eres fan del actor y quieres personalizar tus chats, WhatsApp te permite crear tus propios stickers de manera sencilla, sin necesidad de ser experto en diseño.

En este tutorial te mostraremos el paso a paso que debes seguir para crear stickers de Pedro Pascal usando solo tu celular, para que llenes tus conversaciones con su inconfundible estilo.

Leer también Paso a paso: cómo activar el modo invisible de WhatsApp

Así puedes crear stickers de Pedro Pascal desde WhatsApp

Si quieres demostrarle al mundo (tus contactos) cuánto amas a Pedro Pascal puedes crear stickers de él y mandarlos a tus conversaciones de WhatsApp.

Para ello, lo primero que debes hacer es descargar a tu celular imágenes de Pedro Pascal desde un banco de imágenes como Pinterest. Para ello, simplemente puedes buscar "Pedro Pascal" o "memes de Pedro Pascal" y descargar las que más te gusten.

Paso a paso: cómo hacer stickers de Pedro Pascal con WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

Posteriormente deberás seguir estos pasos desde la aplicación de WhatsApp:

Ingresa a la conversación que deseas enviar los stickers de Pedro Pascal y da clic en el ícono de sticker.

y da clic en el ícono de sticker. Selecciona "Crear" y elige las imágenes de Pedro Pascal que descargaste previamente.

que descargaste previamente. Elige como quieres tu sticker y envíalo.

Después recuerda guardarlo dando clic en el sticker y seleccionando "Añadir a favoritos".

¡Y listo! con ello llenarás tus conversaciones de WhatsApp con lo que más te gusta (así es, Pedro Pascal).

Cómo activar el modo "Pedro Pascal" en WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

Por otro lado, si tienes Telegram, también puedes buscar stickers con Pedro Pascal y llevar la pasión a otro nivel.

Leer también Esta es la función oculta de Alexa que detecta intrusos en casa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters