Los trabajos de rehabilitación en la estación del Metro Hidalgo continúan, tras la colocación de candelabros ahora se comenzó con la instalación de marcos.

En un recorrido realizado la mañana de este martes se observaron los trabajos en ambas direcciones del andén de la Línea 2. Trabajadores se dividen las labores entre la colocación de marcos que rodean los candelabros colocados la semana pasada, mientras que otros colocan muros.

Rehabilitación del Metro Hidalgo avanza; continúan obras y cambios en andenes de Línea 2. Foto: Karla Guerrero

Los candelabros y cuadros llamaron la atención de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes no perdían oportunidad para tomar una foto con su teléfono celular.

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"Yo le tomé foto porque se la voy enseñar a mi esposo, las vimos en redes, las luces, y se ven bien, a nosotros nos gustaron", dijo María Robles, mientras esperaba el convoy.

Los usuarios compartían el andén con las cuadrillas de trabajadores y andamios.

Rehabilitación del Metro Hidalgo avanza; continúan obras y cambios en andenes de Línea 2. Foto: Karla Guerrero

En el pasillo para transbordar de la Línea 2 a la 3 las obras llevaron a reubicar a los comerciantes de ese espacio.

Vendedores de dulces, agua y artículos de telefonía se encuentran en la parte central del pasillo, mientras se colocan los muros de un ala.

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En esa misma área, obreros cortaban el mosaico para colocar las señalizaciones para personas invidentes.

Rehabilitación del Metro Hidalgo avanza; continúan obras y cambios en andenes de Línea 2. Foto: Karla Guerrero

Al igual que EL UNIVERSAL lo documentó el fin de semana pasado, algunas de las escaleras que conducen al andén de la línea azul están cerradas debido a los trabajos.

La salida que da a la avenida Guerrero se encuentra cerrada por los trabajos de rehabilitación de pisos, muros e instalación eléctrica.

LL