La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información útil para localizar a Ana Ameli García Gámez, así como a los causantes de su desaparición.

García Gamez desapareció a sus 20 años el 12 de julio de 2025 tras visitar el Pico de Águila en el Ajusco, de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con las investigaciones, habría quedado de reunirse con un grupo de amigos, pero ellos no llegaron.

Según el testimonio de su padre, Ricardo García, el último mensaje de Ana Ameli fue que se uniría a otro grupo de personas y mandó una fotografía en la cima del Pico del Águila, donde portaba un casco y chamarra blanca, así como un pantalón verde militar.

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El caso llamó la atención del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que 10 días después de la desaparición, el titular de la Comisión de Búsqueda de la capital, Luis Gómez Negrete, informó que se exploraron 12 kilómetros cuadrados que conforman dicha cima.

Diez meses y 14 días después, la FGJ publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la CDMX que continúa la búsqueda con una recompensa por quien abone información útil y veraz para la localización de García Gamez y para poner a disposición de las autoridades a los responsables de su desaparición.

La información será recibida los 365 días del año durante las 24 horas del día en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos. Ubicada en la calle República de Cuba número 43, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

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De igual manera, estará disponible el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx, así como el número telefónico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 55 53 45 54 00.

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