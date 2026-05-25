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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) publicó un conjunto de avisos de recompensas para localizar a 29 personas desaparecidas, dos secuestrados y tres prófugos de la justicia, por cada uno, el monto es de 500 mil pesos por lo que suma la cantidad de 17 millones de pesos.
A través de la Gaceta Oficial, la FGJ CDMX enlistó los casos.
En el caso de los individuos no localizados y secuestrados el monto será divido en dos partes iguales, la primera para quien abone información útil y verás para la localización de cada persona y el resto para poner a disposición a los responsables de su desaparición.
Lista de nombres de personas desaparecidas
Las personas desaparecidas que busca la fiscalía local son:
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- Adara Juliet Mancera Reyes
- Aldo Adad Castro Media
- Ana Ameli García Gámez
- Ana Luisa Vergara Pineda
- Brandon Guillermo Nicolás Ramírez
- Brayan Hernández Martínez
- Emilio Ruiz Muñoz
- Eunice Jocelyn Montaño Jover
- Fanni Martínez Zúñiga
- Geovani García García
- Héctor Javier Acevedo
- Irma Galindo Barrios
- Jonathan Daniel López Hernández
- Jonnathan Nieves Eslava
- Josué Ricardo Mendoza Martínez
- Leticia Carbajal Montiel
- Luis Axel Guzmán Zárate
- Luis Daniel Nicolás Ramírez
- Maico Hernández Silva
- María Alejandra Reyes del Valle
- Miguel Ángel Razo Roldán
- Miguel Ángel Saucedo Mora
- Miriam Noelly Márquez Ramírez
- Mitzy Nahomi Hernández Barrera
- Plácida Martínez Castañeda
- Quetzalli Angely Mancera Vergara
- Rodrigo Gómez Gallardo
- Sergio Gerardo Jiménez Guerrero
- Sofía Lorena Meneses Méndez.
Aunado a ello, la FGJ capitalina también se encuentra en búsqueda de Marco Antonio Balderas García y Alondra Valeria García Montealegre; ambos secuestrados.
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Lista de prófugos de la justicia
Respecto a los prófugos de la justicia, se busca a
- Laura Cristina García Clemente, imputada por el delito de feminicidio
- Jessica Josselyn Caballero Chávez
- José Luis Jiménez Velarde
Caballero Chávez y Jiménez Velarde ambos imputados por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.
¿Dónde dar información?
La información será recibida los 365 días del año durante las 24 horas del día en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos ubicada en la calle República de Cuba número 43 Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
De igual manera estará disponible:
- Correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx
- Número telefónico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 55 53 45 54 00.
dmrr
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