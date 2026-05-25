La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) publicó un conjunto de avisos de recompensas para localizar a 29 personas desaparecidas, dos secuestrados y tres prófugos de la justicia, por cada uno, el monto es de 500 mil pesos por lo que suma la cantidad de 17 millones de pesos.

A través de la Gaceta Oficial, la FGJ CDMX enlistó los casos.

En el caso de los individuos no localizados y secuestrados el monto será divido en dos partes iguales, la primera para quien abone información útil y verás para la localización de cada persona y el resto para poner a disposición a los responsables de su desaparición.

Lista de nombres de personas desaparecidas

Las personas desaparecidas que busca la fiscalía local son:

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Adara Juliet Mancera Reyes

Aldo Adad Castro Media

Ana Ameli García Gámez

Ana Luisa Vergara Pineda

Brandon Guillermo Nicolás Ramírez

Brayan Hernández Martínez

Emilio Ruiz Muñoz

Eunice Jocelyn Montaño Jover

Fanni Martínez Zúñiga

Geovani García García

Héctor Javier Acevedo

Irma Galindo Barrios

Jonathan Daniel López Hernández

Jonnathan Nieves Eslava

Josué Ricardo Mendoza Martínez

Leticia Carbajal Montiel

Luis Axel Guzmán Zárate

Luis Daniel Nicolás Ramírez

Maico Hernández Silva

María Alejandra Reyes del Valle

Miguel Ángel Razo Roldán

Miguel Ángel Saucedo Mora

Miriam Noelly Márquez Ramírez

Mitzy Nahomi Hernández Barrera

Plácida Martínez Castañeda

Quetzalli Angely Mancera Vergara

Rodrigo Gómez Gallardo

Sergio Gerardo Jiménez Guerrero

Sofía Lorena Meneses Méndez.

Aunado a ello, la FGJ capitalina también se encuentra en búsqueda de Marco Antonio Balderas García y Alondra Valeria García Montealegre; ambos secuestrados.

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Lista de prófugos de la justicia

Respecto a los prófugos de la justicia, se busca a

Laura Cristina García Clemente, imputada por el delito de feminicidio

Jessica Josselyn Caballero Chávez

José Luis Jiménez Velarde

Caballero Chávez y Jiménez Velarde ambos imputados por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

¿Dónde dar información?

La información será recibida los 365 días del año durante las 24 horas del día en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos ubicada en la calle República de Cuba número 43 Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De igual manera estará disponible:

Correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx

Número telefónico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 55 53 45 54 00.

dmrr