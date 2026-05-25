El derecho constitucional al Reparto de Utilidades (PTU) representa uno de los pilares de la justicia laboral en el territorio mexicano, obligando a las unidades económicas a distribuir un porcentaje de sus ganancias anuales entre su plantilla laboral.

Para este ciclo fiscal 2026, la legislación establece un calendario diferenciado que divide a los sectores patronales según su constitución jurídica. De acuerdo con los lineamientos técnicos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el periodo de cumplimiento concluye formalmente el 30 de mayo para quienes prestan sus servicios a una persona moral (empresa).

Reparto de utilidades 2025. Foto: Creada con IA

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El retraso o la negativa en la entrega de este capital constituye una violación directa a las normas vigentes, habilitando al afectado a emprender acciones de reclamación inmediata.

nstancias oficiales y mecanismos de denuncia en 2026

Ante el incumplimiento patronal o la entrega de montos inconsistentes, los trabajadores disponen de mecanismos institucionales diseñados para la resolución de controversias. Expertos en derecho laboral del portal especializado Justia México señalan que el proceso no requiere necesariamente de un litigio prolongado si se canaliza a través de las vías de conciliación adecuadas. Las opciones y pasos para la defensa de este derecho comprenden:

Asesoría e intervención de la Profedet: Esta dependencia proporciona orientación legal gratuita y posee la facultad de citar al patrón a juntas de conciliación para exigir el cumplimiento del pago pendiente.

Esta dependencia proporciona orientación legal gratuita y posee la facultad de citar al patrón a juntas de conciliación para exigir el cumplimiento del pago pendiente. Inspección del trabajo: Los empleados pueden solicitar de forma anónima una auditoría interna para verificar que la empresa haya presentado correctamente su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los empleados pueden solicitar de forma anónima una auditoría interna para verificar que la empresa haya presentado correctamente su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Juicios laborales: En caso de no alcanzar un acuerdo en las mesas de conciliación, la ley otorga un plazo de un año (contado a partir del día siguiente al vencimiento de la fecha límite) para demandar formalmente el pago ante los Tribunales Laborales.

Fuentes del sector de la consultoría fiscal en México afirman que "la falta de liquidez o las crisis financieras internas no eximen a las empresas de su obligación constitucional de pagar utilidades".

El reparto de utilidades es una prestación que las empresas y patrones entregan por ley a los trabajadores durante mayo y junio. Foto: ARCHIVO

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Empresas y trabajadores exentos del reparto fiscal

La obligatoriedad de esta prestación posee criterios específicos de exclusión que los empleados deben conocer para evaluar la viabilidad de su reclamo. Analistas corporativos del portal global de recursos humanos SHM (Society for Human Resource Management) destacan que los sistemas jurídicos latinoamericanos contemplan periodos de gracia para incentivar el emprendimiento y la innovación tecnológica. Las exclusiones técnicas contempladas por la normativa se establecen de la siguiente manera:

Empresas de nueva creación: Quedan exentas de realizar el reparto durante su primer año de funcionamiento comercial (y hasta por dos años si se dedican a la elaboración de un producto considerado novedoso).

Quedan exentas de realizar el reparto durante su primer año de funcionamiento comercial (y hasta por dos años si se dedican a la elaboración de un producto considerado novedoso). Instituciones públicas y asistenciales: Los organismos públicos descentralizados con fines culturales o de beneficencia (así como las instituciones privadas de asistencia social sin fines de lucro) no entran en este esquema.

Los organismos públicos descentralizados con fines culturales o de beneficencia (así como las instituciones privadas de asistencia social sin fines de lucro) no entran en este esquema. Estatus laboral del empleado: Los directores, administradores, gerentes generales y trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año fiscal no tienen derecho a percibir este recurso.

Especialistas de la firma internacional de auditoría Deloitte recuerdan que el cálculo correcto se basa en los días trabajados y los salarios percibidos, por lo que el resguardo de los recibos de nómina digitales funciona como la principal herramienta de respaldo para el trabajador al momento de exigir justicia laboral.

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