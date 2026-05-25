El Gobierno de la Ciudad de México adquirió los derechos para transmitir de forma gratuita los partidos del Mundial 2026 en los “Festivales Futboleros” que se habilitarán en distintos puntos de las 16 alcaldías, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, la mandataria suscribió la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto, pues consideró que la transmisión de los partidos debería ser abierta.

No obstante, explicó que su administración estuvo en pláticas con los organizadores del Mundial para adquirir los derechos y poder transmitir los partidos al público que no asistirá al Estadio Ciudad de México.

“Yo coincido con lo que hoy (lunes) expresó la presidenta en la mañana, que debería de ser en línea abierta la transmisión de todos los partidos del Mundial y esto no es así, es una decisión de quienes organizan; así que el Gobierno de la Ciudad estuvo en diálogos con ellos y adquirió estos derechos para poder transmitir públicamente en los distintos festivales futboleros de manera gratuita a toda la población”, indicó.

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina recordó que uno de los objetivos es que la población “pueda vivir los distintos momentos del Mundial” y acceder a los partidos de forma gratuita, sin necesidad de contratar algún servicio para ver las transmisiones.

“Precisamente por eso nosotros definimos una estrategia que fue el ‘Mundial Social’, el Mundial fuera del Estadio, el Mundial que se vive en la ciudad, por eso la rehabilitación y construcción de canchas, las actividades deportivas, los festivales futboleros”, indicó.

Como parte de las actividades de la justa deportiva en puerta, la administración capitalina instalará 18 festivales futboleros, al menos uno por alcaldía, en los que los capitalinos podrán disfrutar de los partidos del Mundial en pantallas gigantes, acompañados de una variada oferta cultural, recreativa y gastronómica.

dmrr