El senador Waldo Fernández informó que el Senado de la República prevé recibir esta semana a una delegación de congresistas de Estados Unidos como parte de los trabajos relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en medio de un contexto económico y comercial clave para los tres países.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador de la bancada del Partido Verde explicó que todavía se realizan ajustes para concretar el encuentro, aunque adelantó que la intención es fortalecer el diálogo legislativo en torno al futuro del acuerdo comercial y los retos económicos compartidos entre las tres naciones.

Waldo Fernández sostuvo que para México resulta fundamental mantener la continuidad del tratado, particularmente por el impacto que tiene en sectores estratégicos vinculados al empleo, la inversión y el crecimiento económico.

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Considero que la revisión del T-MEC representa uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, por lo que insistió en la necesidad de acompañar desde el Senado los esfuerzos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia económica y comercial.

El legislador por Nuevo León adelantó por otra parte que el Senado está listo para iniciar el periodo extraordinario en el que se prevé discutir modificaciones relacionadas con la reforma judicial.

Fernández aseguró que gran parte de las reformas aprobadas durante el actual periodo legislativo nacieron precisamente del trabajo territorial y del contacto directo con la población.

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Dijo que durante sus recorridos detectó problemáticas relacionadas con inseguridad, turismo, salud pública, desarrollo económico y atención a grupos vulnerables, particularmente en municipios alejados de la zona metropolitana de Monterrey.

El senador defendió la importancia del trabajo legislativo en territorio y sostuvo que muchas de las reformas impulsadas recientemente responden a necesidades detectadas directamente en las comunidades.

Entre ellas, destacó la reforma aprobada para fortalecer el combate a la extorsión, delito que ahora contará con mayores herramientas legales para su persecución.

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Advirtió que la extorsión se convirtió en uno de los delitos con mayor crecimiento en los últimos años y lamentó que durante mucho tiempo no fuera atendido con la seriedad suficiente por las autoridades.

Incluso, señaló que en entidades como Nuevo León este fenómeno ya impacta directamente en el crecimiento económico y en la operación cotidiana de pequeños comercios y empresas.

Por último, Waldo Fernández reiteró su intención de participar en el próximo proceso interno de Morena en Nuevo León, al asegurar que buscará registrarse como aspirante a la coordinación de defensa territorial de la Cuarta Transformación en la entidad.

El legislador sostuvo que el estado requiere gobiernos con mayor sentido social y aseguró que continuará recorriendo municipios para mantener contacto directo con la ciudadanía y fortalecer su agenda legislativa.

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