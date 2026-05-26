La recta final de los depósitos de la Pensión Bienestar 2026 ya comenzó y miles de beneficiarios siguen atentos al calendario oficial para saber cuándo cae el apoyo económico correspondiente al bimestre mayo-junio.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: El Universal

Este martes 26 de mayo se realiza uno de los pagos más esperados, ya que marca el penúltimo día de dispersión para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

La búsqueda creció en las últimas horas debido a que después de estos depósitos ya no habrá pagos de pensiones durante junio, situación que mantiene a muchos beneficiarios revisando constantemente las fechas publicadas por la Secretaría del Bienestar.

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¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar HOY, 26 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este martes reciben su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras T, U y V.

🔴 Aviso importante

Si tu apellido inicia con las letras T, U, V; a partir del 26 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/gZszcWp0nS — Bienestar (@bienestarmx) May 26, 2026

El recurso económico se entrega directamente en la Tarjeta del Bienestar, siguiendo un orden alfabético para evitar saturaciones en sucursales bancarias y mantener un proceso más organizado durante las dispersiones.

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¿Cuánto deposita la Pensión Bienestar en 2026?

Los montos de la Pensión Bienestar varían dependiendo del programa social al que pertenezca cada beneficiario. Para este 2026, los apoyos económicos quedaron establecidos de la siguiente manera.

La Pensión para Adultos Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, convirtiéndose en uno de los programas sociales más consultados actualmente por los mexicanos.

Deposito Pensión Bienestar 2026. Foto: Especial

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias reciben 3 mil 100 pesos, mientras que las personas inscritas en la Pensión para Personas con Discapacidad obtienen 3 mil 300 pesos.

Por otro lado, el Programa de Madres Trabajadoras mantiene un depósito de mil 650 pesos por beneficiario.

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