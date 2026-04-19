Pensión Bienestar mayo 2026; ¿cómo recibir el calendario de pagos en WhatsApp paso a paso?

A dos semanas de que inicie mayo, mes en el que se realizan los depósitos de la Pensión para los Adultos Mayores, Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años), Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, surge la necesidad de consultar el calendario de pagos de forma oportuna.

El Gobierno de México dispone de herramientas digitales para garantizar que la información llegue a los derechohabientes de manera directa.

Los pagos se realizan únicamente de lunes a viernes, por lo que no hay depósitos en fines de semana. Foto: IA

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Guía para activar el canal oficial de "Programas para el Bienestar"

Para recibir el calendario de pagos y cualquier otra actualización valiosa en el dispositivo móvil, los interesados deben seguir un procedimiento simplificado dentro de la aplicación WhatsApp. Este método asegura la recepción de datos verificados sin intermediarios.

Paso 1: En la aplicación, el usuario localiza la sección de " Novedades " (ubicada en la parte inferior o superior dependiendo del sistema operativo del celular).

En la aplicación, el usuario localiza la sección de " " (ubicada en la parte inferior o superior dependiendo del sistema operativo del celular). Paso 2: En la herramienta de búsqueda, se escribe el nombre "Programas para el Bienestar".

En la herramienta de búsqueda, se escribe el nombre Paso 3: Se selecciona el canal que cuenta con la insignia de verificación (palomita azul) junto al nombre.

Se selecciona el canal que cuenta con la insignia de verificación (palomita azul) junto al nombre. Paso 4: Se presiona el botón "Seguir" y se activa el ícono de la campana para recibir alertas en tiempo real.

En este canal oficial, los usuarios mantienen un rol de receptores de información, lo que permite visualizar el calendario meticulosamente ordenado por la letra inicial del primer apellido, fechas de nuevos registros y actualizaciones urgente

Foto: Captura de pantalla

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Proyecciones y fechas tentativas para el operativo de mayo

Hasta el momento, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, no ha emitido el calendario oficial. Sin embargo, según el patrón habitual de dispersión, los pagos arrancan durante los primeros días hábiles del mes. Es importante considerar que el 1 de mayo (Día del Trabajo) es un día de descanso obligatorio, por lo que no se realizan depósitos ni actividades en el Banco del Bienestar.

De acuerdo con estimaciones basadas en ejercicios previos, el esquema de pagos se distribuye de la siguiente manera: las letras A y B inician entre el 4 y 5 de mayo; la letra C ocupa los días 6 y 7; seguidas por las letras D, E y F el día 8. La dispersión continúa de forma escalonada hasta finalizar el 28 de mayo con las letras W, X, Y y Z.

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