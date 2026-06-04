La diputada federal María Teresa Ealy Díaz afirmó que, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la educación pública vive uno de los momentos más importantes, sólidos y transformadores de la historia reciente de México, porque hoy el Estado no abandona a las nuevas generaciones: las acompaña, las respalda y les abre futuro.

La legisladora destacó que el segundo piso de la Cuarta Transformación se está construyendo con hechos, no con discursos vacíos, con becas, no con privilegios, con aulas, no con exclusión, y con una visión profundamente humanista que coloca a niñas, niños y jóvenes en el centro del proyecto nacional.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum está demostrando que gobernar con sensibilidad, inteligencia y visión de Estado sí cambia vidas. Mientras otros gobiernos dejaron a millones de jóvenes fuera, hoy México tiene una Presidenta que entiende que cada estudiante que permanece en la escuela es una victoria contra la desigualdad”, afirmó.

Ealy Díaz señaló que, a dos años de que el pueblo de México decidió continuar con la transformación, los avances educativos confirman que la Presidenta no sólo administra el país: lo está preparando para el futuro.

Lee también Ejército de Andy se retira de Coahuila; ve elección complicada

Resaltó que más de 20 millones de estudiantes reciben actualmente algún apoyo educativo, como parte del sistema de becas más grande en la historia de México, con una inversión superior a los 136 mil millones de pesos.

Asimismo, subrayó que la Beca Universal Rita Cetina beneficia a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria, mientras que este año inicia el apoyo para 8 millones de niñas y niños de primaria, con recursos destinados a útiles y uniformes escolares.

En educación media superior, más de 4.1 millones de jóvenes cuentan con beca, y en educación superior más de 423 mil universitarias y universitarios reciben apoyo mediante el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

“Estos números no son cifras frías: son millones de historias. Son madres y padres que ya no cargan solos con los gastos escolares. Son niñas que pueden seguir estudiando. Son jóvenes que no tienen que abandonar la escuela por falta de dinero. Eso es gobernar para el pueblo”, expresó.

Lee también Sheinbaum cuestiona filtraciones de EU; AMLO la respalda

La diputada federal sostuvo que, frente a estos resultados, la oposición vuelve a exhibir su enorme desconexión con la realidad del país, pues critica los apoyos educativos porque nunca ha entendido lo que significa que una familia tenga que elegir entre comprar comida, pagar transporte o mandar a sus hijas e hijos a la escuela.

“La oposición se burla de las becas porque nunca ha entendido al pueblo. Les molesta que el dinero público llegue a estudiantes, pero nunca les molestó cuando se iba a privilegios, moches, y negocios de unos cuantos. Esa es la diferencia: ellos defienden privilegios; la Presidenta Claudia Sheinbaum defiende derechos”, señaló.

María Teresa Ealy también reconoció el programa “Mi Derecho, Mi Lugar”, que elimina el examen de admisión a educación media superior en 18 estados, así como la creación de 200 mil nuevos espacios educativos antes de concluir 2026.

Afirmó que estas acciones representan un cambio profundo frente al viejo modelo excluyente que dejaba fuera a miles de jóvenes con el pretexto de la falta de cupo o de filtros que castigaban principalmente a quienes menos tenían.

Lee también Sheinbaum agradece respaldo en carta de AMLO

“Durante años les dijeron a las juventudes que no había lugar para ellas. Hoy la Presidenta les está diciendo lo contrario: sí hay lugar, sí hay derecho, sí hay futuro. Esa es la grandeza de este proyecto, abrir puertas donde antes había muros”, puntualizó.

Finalmente, la legisladora destacó el programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, mediante el cual el Gobierno de México lleva atención médica, visual y bucal a las escuelas, fortaleciendo una visión integral de la educación.

Indicó que esta política demuestra que Claudia Sheinbaum entiende la educación de manera completa: no basta con que una niña o un niño esté sentado en un salón; también debe estar sano, alimentado, acompañado y en condiciones dignas para aprender.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum está construyendo un país donde estudiar no dependa de los compadrazgos, del dinero ni del código postal. Está construyendo un México donde la educación pública vuelve a ser orgullo, derecho y motor de igualdad”, sostuvo.

Lee también AMLO acusa intervención; "funcionarios de EU están tratando de debilitar a Morena"

Ealy Díaz concluyó que los resultados del Gobierno de México contrastan con una oposición que no propone, no construye y no entiende el momento histórico que vive el país.

“Mientras la oposición se queda atrapada en su enojo, la Presidenta Claudia Sheinbaum está sembrando futuro. Mientras ellos critican desde el privilegio, ella gobierna con resultados. Mientras ellos apuestan al fracaso, millones de estudiantes reciben becas, apoyos, espacios y oportunidades. Esa es la diferencia entre quienes le dieron la espalda al pueblo y una Presidenta que todos los días trabaja para que ninguna niña, ningún niño y ningún joven se quede atrás”, concluyó.

apr