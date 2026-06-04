El Mundial 2026 está exactamente a una semana de arrancar, por lo que estos días todas las selecciones clasificadas disputan sus últimos partidos de preparación antes de salir al campo y debutar en la máxima justa de la FIFA.

Con sede en Estados Unidos, México y Canadá, un par de naciones ya comenzaron a aterrizar en sus campamentos base para irse acostumbrando al clima y demás factores.

Este jueves, España y Francia vivirán su último partido en casa para después partir a sus destinos y comenzar de lleno su concentración para el Mundial de Norteamérica.

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España enfrentará a Irak en el Estadio Abanca-Riazor, en La Coruña. En este duelo se espera una gran asistencia para que la afición se despida de La Roja, una de las selecciones que es considerada seria candidata a llevarse la Copa del Mundo.

💪🏼 ¡Aquí nadie para!



Los jugadores de la @sefutbol que no disputarán el partido ante Irak han entrenado esta tarde en las Ciudad Deportiva del @Depor en Abegondo.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/fzGlAYSlwi — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 4, 2026

Antes de su debut mundialista en Atlanta, Estados Unidos, frente a Cabo Verde, el combinado español jugará su último partido de preparación frente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Francia recibe a Costa de Marfil en Nantes en lo que luce para ser un duelo atractivo entre las dos naciones que estarán en el Mundial de este verano.

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España vs Irak: Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Día: jueves 4 de junio

Horario: 13:10 horas del centro de México

Canal: Sky Sports

Francia vs Costa de Marfil: Cuándo y dónde ver EN VIVO partido amistoso