Universal Deportes | 04-06-26 | 11:01 | Actualizada | 04-06-26 | 11:01 |

está exactamente a una semana de arrancar, por lo que estos días todas las selecciones clasificadas disputan sus últimos partidos de preparación antes de salir al campo y debutar en la máxima justa de la FIFA.

Con sede en , un par de naciones ya comenzaron a aterrizar en sus campamentos base para irse acostumbrando al clima y demás factores.

Este jueves, España y Francia vivirán su último partido en casa para después partir a sus destinos y comenzar de lleno su concentración para el Mundial de Norteamérica.

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España enfrentará a Irak en el Estadio Abanca-Riazor, en La Coruña. En este duelo se espera una gran asistencia para que la afición se despida de La Roja, una de las selecciones que es considerada seria candidata a llevarse la Copa del Mundo.

Antes de su debut mundialista en Atlanta, Estados Unidos, frente a Cabo Verde, el combinado español jugará su último partido de preparación frente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Francia recibe a Costa de Marfil en Nantes en lo que luce para ser un duelo atractivo entre las dos naciones que estarán en el Mundial de este verano.

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