Nueva York.- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció que comprará tres empresas fabricantes de vacunas por casi 4 mil millones de dólares en efectivo, con el fin de ampliar su investigación de enfermedades infecciosas.

En concreto, la compañía ha llegado a acuerdos para adquirir Curevo por hasta mil 500 millones de dólares; LimmaTech Biologics por hasta 780 millones y Vaccine Company por hasta mil 550 millones.

"Estas adquisiciones reflejan una estrategia deliberada para prevenir las enfermedades en su origen, en lugar de tratar sus consecuencias", escribió en un comunicado Daniel M. Skovronsky, presidente de Lilly Research Laboratories.

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Skovronsky, que también ejerce como director científico y de producto de la compañía, destacó que se han vinculado las infecciones comunes "con patologías que potencialmente surgen años después, como enfermedades neurológicas, cáncer e infertilidad".

"La combinación de las plataformas y los equipos de estas compañías con la escala global de Eli Lilly nos posiciona para cambiar esta trayectoria", aseguró.

En su caso, Curevo es conocida por su vacuna amezosvateína, pensada para prevenir el herpes zóster en adultos.

En un ensayo clínico en el que la amezosvateína se comparó con el tratamiento estándar para esta infección, la vacuna igualó la respuesta inmunitaria en todos los criterios de valoración principales, y además redujo los efectos secundarios en más de la mitad, según Eli Lilly.

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Mientras, LimmaTech Biologics está desarrollando vacunas contra patógenos bacterianos para los que la creciente resistencia antimicrobiana (por ejemplo, a antibióticos o antivirales) está reduciendo "progresivamente" las opciones terapéuticas, como la gonorrea o la clamidia.

Por su parte, Vaccine Company trabaja en "una amplia cartera de productos en fase preclínica que abarca múltiples patógenos virales", entre ellos uno relacionado con el virus de Epstein.Barr, la principal causa de la mononucleosis infecciosa aguda.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Eli Lilly en la bolsa de Wall Street subían un 0.4%.

La compañía es reconocida sobre todo por sus medicamentos para adelgazar.

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En el cuarto trimestre, el gigante farmacéutico reportó unos ingresos de 19 mil 290 millones de dólares, un 43% más en términos interanuales, superando las expectativas de los analistas.

En estos tres meses, su medicamento para la diabetes Mounjaro generó 7 mil 410 millones de dólares (un 110% más), mientras que Zepbound, enfocado en la pérdida de peso, registró ingresos por 4 mil 200 millones de dólares solo en Estados Unidos.

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