La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitieron este miércoles un comunicado sobre la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles de tres productos Tirzepatida que no presentan registro sanitario para su distribución en territorio nacional productos.

Esta alerta sanitaria fue emitida por la Cofepris tras recibir el análisis técnico-documental de la información presentada por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la venta ilegal.

Los productos marca Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts que se encuentran ofertados sin contar con registro sanitario para su distribución en las presentaciones son: gotas, parches, viales, jeringas prellenadas.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios afirma que la compra y uso de Tirzepatida debe realizarse bajo prescripción médica, haciendo hincapié al artículo 226 de la Ley General de Salud que clasifica los medicamentos para su venta y suministro.

De igual forma, advierte que el uso sin supervisión de un médico especialista puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, así como provocar un fallo.

Por eso mismo, la Cofepris recomienda no adquirir estos productos en cualquier presentación, también destaca que, en caso de contar con información sobre la comercialización de estos productos, se realice la denuncia sanitaria correspondiente.

La comisión reitera a los consumidores que hayan utilizado los productos mencionados, se suspendan de manera inmediata y acudan a una valoración médica con un profesional de la salud.

Finalmente, pone a disposición a los consumidores que presenten reacciones adversas, el enlace y el correo electrónico para generar su denuncia:

