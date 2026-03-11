Si el estrecho de Ormuz, punto estratégico por el que transita el petróleo que se produce en el mundo, permanece cerrado mucho más tiempo del previsto por la guerra en Irán, los precios del crudo se podrían disparar hasta los 150 dólares por barril, advirtió Franklin Templeton México.

La administradora de fondos señaló que eso representaría un golpe muy fuerte para el precio de las gasolinas en Estados Unidos y no tanto en México porque se activarían los estímulos fiscales para evitar un "gasolinazo".

“Un cierre muy largo del estrecho sí podría presionar los precios arriba de 100-150 (dólares por barril)”, dijo el vicepresidente y codirector de inversiones de la firma, Luis Gonzali.

Durante el webinar "Perspectiva económica y de mercado sobre México y el mundo, el especialista descartó esa posibilidad, "no es el escenario base, porque empiezan a darse distintas reacciones, sobre todo de la importación de petróleo, como por ejemplo, Japón”, mencionó.

Destacó que hay países con reservas de petróleo estratégicas que cubren el consumo entre 100 y 300 días.

Por lo que estableció que se necesitaría tener el estrecho de Ormuz cerrado más de 100 días para ver impactos profundos en distintos países.

Sin embargo, reconoció, sin duda habrá un impacto; pero muchos países ya se empiezan a preparar para liberar las reservas y buscar paliar los efectos altos.

Ven necesario bajar IEPS para amortiguar impacto del aumento de petroprecios

Gonzalí enfatizó el caso de Estados Unidos en donde los precios de las gasolinas flotan conforme al mercado, ya que ahí -afirmó- se están viendo esas afectaciones con un aumento del 26% en el año.

Mientras tanto, ponderó que en México dicha situación es un poco más “pegajosa”, y una forma de hacerlo, es empezar a bajar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles para los consumidores.

“Tienes un aumento en los precios de las gasolinas y una baja en el IEPS, y el aumento es mucho más atenuado”, puntualizó.

Explicó que por esa razón no se resiente un ascenso importante para el consumidor y la inflación se mantiene controlada, como sucedió en 2022 y 2023, cuyo control en gasolinas apoyó a la inflación.

No obstante, advirtió que el lado negativo es por parte de la recaudación, pues al haber menores ingresos, las arcas del gobierno federal se vacían.

Ese “hueco” se puede llenar con las ventas de crudo más caro por arriba de los 54.9 dólares por barril presupuestado frente a los 80 dólares en que se cotiza actualmente, indicó.

Así, afirmó, hay un superávit con excedentes petroleros que sirven para tapar el hueco que deja la renuncia recaudatoria del IEPS.

De ahí que dijo “no esperamos subidas tan relevantes en el precio de las gasolinas como en Estados Unidos”; será un efecto mucho más atenuado en el mercado.

