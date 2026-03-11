Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una "gran seguridad" para los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, ante la ofensiva de Teherán para intentar controlar este paso marítimo vital.

"Creo que van a ver una gran seguridad, y va a ser muy, muy pronto", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron cómo iba a garantizar la seguridad en esta vía fluvial crucial para el comercio mundial de petróleo.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses destruyeron "en una sola noche" casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho.

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", insistió.

El Comando Central de Estados Unidos denunció que la República Islámica está usando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan la carga marítima internacional.

Desde que comenzó la guerra, se han confirmado al menos 12 incidentes relacionados con embarcaciones en y alrededor del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de todo el petróleo comercializado, según dos rastreadores globales. La Organización Marítima Internacional dice que al menos siete marineros han muerto.

Irán ha detenido de facto el tráfico de mercancías a través del angosto estrecho. También ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Irán parece seguir exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra. Los consumidores de todo el mundo ya notaban el efecto en las gasolineras.

Liberarán 400 millones de barriles de las reservas petroleras

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento de contrarrestar el impacto de la guerra en los mercados energéticos.

La organización, con sede en París, dijo que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus países miembros, más del doble de la cantidad que liberaron hace cuatro años en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

