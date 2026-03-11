Más Información

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

Suman mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente; su integridad no ha sido afectada: SRE

Suman mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente; su integridad no ha sido afectada: SRE

Jorge Romero Herrera anuncia nuevo relanzamiento del PAN; el partido regresará a su origen, dice

Jorge Romero Herrera anuncia nuevo relanzamiento del PAN; el partido regresará a su origen, dice

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Organizaciones condenan agresión contra periodista durante cobertura de balacera en Oaxaca; exigen al gobierno garantizar condiciones de seguridad y respeto

Organizaciones condenan agresión contra periodista durante cobertura de balacera en Oaxaca; exigen al gobierno garantizar condiciones de seguridad y respeto

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Washington. El presidente de Estados Unidos, , prometió una "gran seguridad" para los petroleros que transitan por el , ante la ofensiva de Teherán para intentar controlar este paso marítimo vital.

"Creo que van a ver una gran seguridad, y va a ser muy, muy pronto", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron cómo iba a garantizar la seguridad en esta vía fluvial crucial para el comercio mundial de petróleo.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses destruyeron "en una sola noche" casi todos los buques encargados de colocar minas en el estrecho.

Lee también

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "", insistió.

El Comando Central de Estados Unidos denunció que la República Islámica está usando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan la carga marítima internacional.

Desde que comenzó la guerra, se han confirmado al menos 12 incidentes relacionados con embarcaciones en y alrededor del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de todo el petróleo comercializado, según dos rastreadores globales. La Organización Marítima Internacional dice que al menos siete marineros han muerto.

Irán ha detenido de facto el tráfico de mercancías a través del angosto estrecho. También ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Lee también

Irán parece seguir exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra. Los consumidores de todo el mundo ya notaban el efecto en las gasolineras.

Liberarán 400 millones de barriles de las reservas petroleras

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento de contrarrestar el impacto de la guerra en los mercados energéticos.

La organización, con sede en París, dijo que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus países miembros, más del doble de la cantidad que liberaron hace cuatro años en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Viajes en avión a Estados Unidos. iStock/ murat4art

¿Te entregaron la visa americana? Esto es lo PRIMERO que debes revisar antes de viajar a Estados Unidos

Enfermeros mexicanos en Alemania. Foto: ChatGPT

Buscan enfermeros mexicanos para trabajar en Alemania por $52,000: Aquí los requisitos

Corpus Christi Texas. iStock/RoschetzkyIstockPhoto

5 destinos ‘baratos’ en Estados Unidos para 2026: Dónde viajar en Semana Santa sin gastar de más

Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Disney Cruise Line anuncia su oferta para 2027: nuevo crucero, destinos soñados y viajes temáticos imperdibles

CURP biométrica 2026 ¿será obligatoria para trámites del IMSS Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: ¿será obligatoria para trámites del IMSS? Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse