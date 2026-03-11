Más Información

Estados Unidos fue responsable de un ataque con un misil Tomahawk contra una escuela , debido a un error en la identificación del objetivo, informó este miércoles el diario The New York Times.

Citando a funcionarios estadounidenses, el periódico sostuvo que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero todavía está en curso, pero las conclusiones preliminares apuntan hacia una responsabilidad de Estados Unidos.

Según el periódico, el ejército estadounidense estaba llevando a cabo ataques contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, que en el pasado había formado parte de la instalación militar. Las coordenadas utilizadas para el ataque se establecieron usando datos desactualizados, informó el Times.

Irán informó que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.

El presidente ha optado por desviar la responsabilidad por el bombardeo.

El sábado, Trump culpó a Irán del ataque al afirmar que sus fuerzas de seguridad son “muy imprecisas” con las municiones.

El lunes, después de que el grupo de investigación Bellingcat publicara un video verificado que mostraba un misil de crucero Tomahawk de Estados Unidos impactando una instalación de la Guardia Revolucionaria cerca de la escuela y provocando la explosión, Trump volvió a insistir en que podría haber sido culpa de Irán, pero dijo que aceptaría lo que determinara una investigación en curso de Estados Unidos sobre el asunto.

El presidente afirmó erróneamente que Teherán tenía acceso a Tomahawks, un sistema de armas fabricado en Estados Unidos que solo está disponible para el país y unos pocos aliados cercanos.

A la pregunta de un reportero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no respondió directamente por qué Trump aseguró falsamente que Irán tiene acceso al misil fabricado en Estados Unidos.

En cambio, respondió en parte que “el presidente tiene derecho a compartir sus opiniones con el público estadounidense”, al tiempo que señaló que “ha dicho que aceptará la conclusión de esa investigación”.

