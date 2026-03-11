Más Información

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Sheinbaum no presentará demanda contra Elon Musk por dichos que la vinculan con cárteles; "si sigue, lo reevaluaremos", advierte

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Dan de alta a trabajador rescatado del derrumbe en San Antonio Abad; deberá guardar reposo por dos meses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "prácticamente no queda nada por atacar" en y que el conflicto terminará "pronto", en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

"En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", añadió Trump, poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida conjuntamente por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero continuaría "sin límite de tiempo".

Trump ha dado repetidos mensajes contradictorios sobre el calendario y los objetivos de la guerra.

El lunes afirmó, tras un intenso fin de semana de bombardeos, que el final podría llegar "pronto".

El presidente de Estados Unidos enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y por temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación estadounidense-israelí contra Irán.

Trump, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el miércoles que "esta operación continuará sin límite de tiempo, tanto como sea necesario, hasta que logremos todos los objetivos".

Irán ha replicado con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, el hijo del asesinado Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel deberían "considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, a la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el miércoles que había atacado un buque con bandera de Liberia y un carguero tailandés en el estrecho de Ormuz.

