Más Información
Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA
Sheinbaum no presentará demanda contra Elon Musk por dichos que la vinculan con cárteles; "si sigue, lo reevaluaremos", advierte
Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte
Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán y que el conflicto terminará "pronto", en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.
"En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", añadió Trump, poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida conjuntamente por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero continuaría "sin límite de tiempo".
Trump ha dado repetidos mensajes contradictorios sobre el calendario y los objetivos de la guerra.
El lunes afirmó, tras un intenso fin de semana de bombardeos, que el final podría llegar "pronto".
Lee también EU reporta que ha atacado más de 5 mil objetivos en Irán; busca proteger el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y por temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación estadounidense-israelí contra Irán.
Trump, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el miércoles que "esta operación continuará sin límite de tiempo, tanto como sea necesario, hasta que logremos todos los objetivos".
Irán ha replicado con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, el hijo del asesinado Alí Jamenei.
Lee también Irán no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EU o Israel; cualquier buque ligado a ellos será "blanco legítimo”, advierte
Estados Unidos e Israel deberían "considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, a la televisión estatal.
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el miércoles que había atacado un buque con bandera de Liberia y un carguero tailandés en el estrecho de Ormuz.
Irán descarta su participación en el Mundial 2026; Infantino asegura que Donald Trump recibirá al equipo iraní
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]