FGR investigaba desde 2025 narconómina de "El Mencho"; orden de aprehensión se giró en noviembre

Caída de "El Mencho" posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

El Ejército estadounidense ha atacado más de cinco mil 500 objetivos en , incluyendo más de 60 barcos, en 12 días de guerra, y tiene como "objetivo" acabar con los ataques iraníes al estrecho de en medio de la crisis energética, afirmó este miércoles el Comando Central de EU.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 50 mil elementos desplegados en , bombardearon Irán "casi cada hora" el martes, cuando también destruyeron "los últimos cuatro" buques de guerra Soleimani, los más grandes de Irán, aseveró en un video el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, con sede en Florida.

Los soldados también atacaron una fábrica de misiles la noche del martes, por lo que Cooper sostuvo que el Ejército ha "metódicamente desmantelado" estas armas y los drones iraníes, así como su base industrial de defensa.

"El poder de combate de EU está construyéndose. El poder de combate de Irán está decayendo y permanecemos centrados en muy claros y en eliminar la habilidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", declaró el comandante.

El almirante también resaltó que tienen "la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz desde el aire" tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la , pues este miércoles el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril en medio de la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

El CENTCOM aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, incluyendo 16 barcos minadores.

Pese a la narrativa estadounidense, Irán aseveró haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de "más dura y devastadora" desde el inicio del conflicto, pues sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de , además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Mientras los ataques en Irán han matado a más de mil 300 personas, siete militares estadounidenses han fallecido por las agresiones iraníes, además de un elemento de la de EU que falleció por una "emergencia médica" en Kuwait en medio de la guerra.

