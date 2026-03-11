El Ejército estadounidense ha atacado más de cinco mil 500 objetivos en Irán, incluyendo más de 60 barcos, en 12 días de guerra, y tiene como "objetivo" acabar con los ataques iraníes al estrecho de Ormuz en medio de la crisis energética, afirmó este miércoles el Comando Central de EU.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 50 mil elementos desplegados en Medio Oriente, bombardearon Irán "casi cada hora" el martes, cuando también destruyeron "los últimos cuatro" buques de guerra Soleimani, los más grandes de Irán, aseveró en un video el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, con sede en Florida.

Los soldados también atacaron una fábrica de misiles la noche del martes, por lo que Cooper sostuvo que el Ejército ha "metódicamente desmantelado" estas armas y los drones iraníes, así como su base industrial de defensa.

"El poder de combate de EU está construyéndose. El poder de combate de Irán está decayendo y permanecemos centrados en objetivos militares muy claros y en eliminar la habilidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", declaró el comandante.

El almirante también resaltó que tienen "la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz desde el aire" tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la guerra, pues este miércoles el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril en medio de la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

El CENTCOM aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, incluyendo 16 barcos minadores.

Pese a la narrativa estadounidense, Irán aseveró haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de ataques "más dura y devastadora" desde el inicio del conflicto, pues sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Mientras los ataques en Irán han matado a más de mil 300 personas, siete militares estadounidenses han fallecido por las agresiones iraníes, además de un elemento de la Guardia Nacional de EU que falleció por una "emergencia médica" en Kuwait en medio de la guerra.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

