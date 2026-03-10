Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

El Ejército de anunció el martes la destrucción de 16 buques minadores iraníes "cerca del estrecho de Ormuz", luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo en medio de la guerra en Medio Oriente.

"Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del ", señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X, acompañada de imágenes de video de varios barcos siendo atacados por proyectiles y explotando.

Más temprano el martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la destrucción de 10 buques minadores iraníes. También amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos en el estrecho por el que transita cerca del 20% de la producción global de crudo.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", añadió luego.

"Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!", expresó.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas latinoamericanas para "eliminar de forma permanente" cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump.

"Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!", publicó.

Su mensaje llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente se ha detenido.

Este martes la Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado ningún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

