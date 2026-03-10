Más Información

Si los conflictos geopolíticos en se extienden más de lo esperado y siguen subiendo los petroprecios y las gasolinas, el gobierno de México podría incurrir en un mayor advirtió el banco de inversión Barclays.

“De durar tres o cuatro semanas, no hay problema, los ingresos adicionales sirven para cubrir el subsidio (a combustibles)”, dijo el economista en jefe para México y América Latina, Gabriel Casillas.

Pero, si pasa más tiempo y sube mucho el y las gasolinas, es probable que el diferencial entre el precio del crudo y los productos refinados, que se conoce como “cracks pread”, se dispare; puede generar un costo fiscal, advirtió.

En conferencia de prensa para presentar las perspectivas económicas, expuso que si ese margen se hace más amplio, puede que crezca más el saldo negativo de las que están estimando represente 4.3% de (PIB) para este año.

"O bien, tendrían que bajarle al gasto público para que no se incremente dicho déficit fiscal", estableció.

Sin embargo, en su escenario central no se ve esa probabilidad, pero dijo que será un tema a monitorear.

Gasolinas, el reto para la inflación en México

Casillas afirmó que sin duda las gasolinas serán un reto para la , lo que dependerá de qué tanto ayudará el gobierno federal con el subsidio sin que se convierta en un problema fiscal.

Mencionó que, si bien en México existe un acuerdo con gasolineros para que no se venda la Magna por arriba de los 24 pesos por litro, según sus cálculos, el costo es de 23.40 pesos.

Pero falta agregarle los márgenes por otros costos como el transporte y aditivos, así como el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios ().

Dijo que quizá el mayor apoyo que dará el gobierno a los será para el diésel.

El pronóstico de la institución financiera es que la economía mexicana avance 1.7% en 2026 con una inflación de 4.1%.

Están anticipando dos recortes de la , ya que consideran que el pico inflacionario por el impacto de aranceles y el IEPS a refrescos y cigarros ya se tocó en febrero.

En la parte del análisis político, el economista en jefe destacó que los mercados están muy contentos con la presidenta Claudia Sheinbaum debido a cómo ha manejado las cosas con Trump, el reemplazo de su gobernadora en (Banxico), y el compromiso con la consolidación fiscal.

Señaló que, si bien ha sido muy significativo el apoyo a , anima a la con credibilidad, aun sin resultados operativos de la empresa.

