Por segunda vez en el año y pese a la interrupción del flujo de datos económicos del que depende, debido al cierre del gobierno de de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) recortó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed bajó así la tasa de referencia en 25 puntos básicos, para dejarla en un rango de 3.75%-4%, en línea con lo previsto por los analistas.

