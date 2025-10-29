Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Por segunda vez en el año y pese a la interrupción del flujo de datos económicos del que depende, debido al cierre del gobierno de de Estados Unidos, la (Fed) recortó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed bajó así la tasa de referencia en 25 puntos básicos, para dejarla en un rango de 3.75%-4%, en línea con lo previsto por los analistas.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]